Українці в небезпеці: шахраї оформляють кредити на людей без їхньої згоди
На популярному форумі «Мінфін» з’явилося повідомлення про те, що шахраї знову оформлюють на українців кредити без їхньої згоди, отримуючи доступ до акаунтів додатку «Приват24». Що ж відбувається?
Шахрайські дії: як не стати їхньою жертвою
За словами чоловіка постраждалої українки, шахраї отримали доступ до її картки ПриватБанку. Зробивши це, вони збільшили кредитний ліміт до п’ятнадцяти тисяч гривень і зняли ці гроші, а потім витратили ще п’ятнадцять тисяч, придбавши в розстрочку товар в одному з магазинів побутової техніки.
Схема була простою, і, можна сказати, перевіреною. Шахраї змінили жінці фінансовий номер і встановили свій контакт замість справжнього. Після цього вони отримали доступ до її картки, а отже, і можливість отримувати різні кредити та оформляти розстрочки в магазинах. Діяли дуже швидко – практично відразу вони підняли кредитний ліміт і одразу зняли його готівкою трьома частинами. Спроба зайти в Приват24 зі смартфона власницею рахунку успіхом не увінчалася – додаток написав, що такого фінансового номера в банку нібито не існує.
За словами експертів, таке могло статися, якщо українка неуважно користувалася банкоматами. Існує кілька різновидів кардингу – шахрайства з подібними пристроями. Способи варіюються від блокування картки зі зчитуванням її даних до встановлення спеціальної камери, яка зчитує, як ви вводите пін-код. Потім шахраї виготовляють копію картки – «пластика», як вони кажуть. За допомогою банкомату вони змінюють фінансовий номер, після чого отримують повний доступ до рахунку.
Боротися з такими діями складніше, ніж з шахрайством по телефону, але все ще можливо. Головне – уважно вивчати банкомати, якими збираєтеся користуватися. Найчастіше кардери «гастролюють» – приїжджають до іншого місто, де встановлюють свої скімінгові пристрої на банкоматах, що стоять десь на “відшибі”. У цьому сенсі банкомати, встановлені у великих ТРЦ, порівняно безпечні: там завжди багато людей, і не байдужі люди зможуть помітити, що хтось проводить дивні маніпуляції. Також безпечні і банкомати, встановлені у відділеннях самих банків.
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