Украинцы в опасности: мошенники оформляют кредиты на людей без их согласия

На популярном форуме «Минфин» появилось сообщение о том, что мошенники снова оформляют на украинцев кредиты без их согласия, получая доступ к их аккаунтам приложения «Приват24». Что же происходит?





Мошеннические действия: как не стать их жертвой

По словам мужа пострадавшей украинки, мошенники получили доступ к ее карте ПриватБанка. Сделав это, они увеличили кредитный лимит до пятнадцати тысяч гривен и сняли эти деньги, а потом потратили еще пятнадцать тысяч, приобретя в рассрочку товар в одном из магазинов бытовой техники.

Схема была простой, и, можно сказать, проверенной. Мошенники изменили женщине финансовый номер и установили свой контакт вместо настоящего. После этого они получили доступ к ее карте, а значит, и возможность получать различные кредиты в МФО и оформлять рассрочки в магазинах. Действовали очень быстро — практически сразу они подняли кредитный лимит и тут же сняли его наличкой тремя частями. Попытка зайти в Приват24 со смартфона успехом не увенчалась — приложение написало, что такого финансового номера в банке якобы не существует.

По словам экспертов, такое могло произойти, если украинка невнимательно пользовалась банкоматами. Существует несколько разновидностей кардинга — мошенничества с подобными устройствами. Способы варьируются от блокировки карточки со считыванием ее данных до установки специальной камеры, которая считывает то, как вы вводите пин-код. Затем мошенники изготовляют копию карточки – «пластика», как они говорят. С помощью банкомата они меняют финансовый номер, после чего получают полный доступ к счету.

Бороться с такими действиями сложнее, чем с мошенничеством по телефону, но все еще возможно. Главное — внимательно изучать банкоматы, которыми собираетесь пользоваться. Чаще всего кардеры «гастролируют» – приезжают в другой город, где устанавливают свои скимминговые устройства на банкоматы, установленные где-нибудь на отшибе.

В этом смысле банкоматы, установленные в крупных ТРЦ, сравнительно безопасны: там всегда много людей, и они успеют заметить, что кто-то проводит странные манипуляции. Также безопасны и банкоматы, установленные в отделениях банков.