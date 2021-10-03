Ощадбанк відмовляється приймати «Дію» для встановлення особи

Додаток «Дія» запущений вже досить давно, і в теорії, згідно із законами нашої країни, документи, пред’явлені в ньому, є абсолютно ідентичними звичайному паспорту. Проте, В українців все-таки виникають проблеми з даним додатком.





Проблеми із користуванням електронними документами

Зі слів користувача послуг «Ощадбанку», у нього виникла необхідність терміново зняти гроші з картки. Він знаходився в самому центрі міста, і тому найближче відділення банку, яке він знайшов, виявилося центральним. Він дуже здивувався, коли зрозумів, що банкомату у відділенні немає.

Українець, втім, не розгубився, а пішов до вікна видачі грошей, щоб зняти гроші через касу. У нього не було з собою документів, але був смартфон з додатком «Дія». Знаючи, що електронні документи в нашій країні давно прирівняні до паперових, він пред’явив додаток. У касі йому відмовили, повідомивши, що у банку свої норми, які не мають ніякого відношення до законів України. При цьому в нього не прийняли посвідчення водія, яке також вважається документом, що підтверджує особу.

На питання, чому в відділенні немає банкомату, українцю сказали, що його вже немає кілька років, і це в жодному разі не їх проблема. Чоловіку довелося йти близько кілометра пішки до найближчого банкомату. За цей час він зателефонував на гарячу лінію «Ощадбанку» і попросив зафіксувати скаргу. Через кілька днів він отримав відповідь, але у ній було вказано лише адреси найближчих банкоматів.

Скріншот повідомлення українця ми, як завжди, наводимо в статті. Тут також можна бачити і відповідь представників банку, які вибачилися за незручності, а також повідомили, що на даний момент працюють над введенням в дію програмних комплексів, які дозволять їм повноцінно використовувати додаток «Дія».