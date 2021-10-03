В Україні будуть рахувати пенсійні та соціальні внески по-іншому: все радикально зміниться

У нашій країні будуть по-іншому розраховувати соціальні внески, які роботодавці платять за своїх працівників на основі щоквартальної звітності. До Верховної Ради внесено відповідний законопроект, інформація про який вже з’явилася на офіційній сторінці Кабінету Міністрів.





Новий спосіб обліку пенсійного стажу

На даний момент в нашій країни для платників податків діє квартальна звітність. Всі підприємці зобов’язані раз в три місяці відправляти звіти про своїх співробітників до контролюючих органів, на підставі цього розраховується їхній стаж.

Квартальна звітність подається протягом сорока днів після того, як звітний квартал був закінчений. Це створює певні серйозні проблеми, які можуть утруднити правильний розрахунок стажу для працівників.

Наприклад, виходить, що інформація про заробітну плату співробітників та інші виплати надходить до контролюючих центрів зі значною затримкою – від місяця до трьох. Також несвоєчасно вносяться періоди, необхідні для правильного розрахунку соціальних виплат. Нарешті, банально складно вести статистику: при розрахунках рівня середньої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, виходить тримісячна затримка. Також стає неможливо своєчасно проводити щомісячну аналітику основних показників, що впливають на наповнення Пенсійного фонду України.

Змінити цю ситуацію повинна нова ініціатива уряду, згідно з якою звіти потрібно буде посилати не раз в квартал, а раз на місяць. За словами Марини Лазебної, голови Міністерства соціальної політики України, саме перераховані вище причини і стали головним приводом для перегляду податкового законодавства.

Як ми писали раніше, з першого жовтня наступного року для ряду категорій пенсіонерів, які отримують в нашій країні пенсію, зростуть мінімальні пенсійні виплати. Їхній розмір складе від двох з половиною до трьох тисяч гривень.

При цьому дане підвищення є, так би мовити, позаплановим. Воно ніяк не прив’язане ні до індексації пенсій, ні до будь-яких планових показників зростання, які передбачені нашим державним бюджетом. Дані виплати будуть адресними. Їх отримають не всі пенсіонери, а ті, які відповідають певним критеріям. Це будуть люди у віці від сімдесяти п’яти до вісімдесяти років.