В Украине будут считать пенсионные и социальные взносы по-другому: всё радикально изменится

В нашей стране будут по-другому рассчитывать социальные взносы, которые работодатели платят за своих работников на основе ежеквартальной отчетности. В Верховную Раду внесен соответствующий законопроект, информация о котором уже появилась на официальной странице Кабинета Министров.





Новый способ учета пенсионного стажа

На данный момент в нашей страны для плательщиков налогов действует квартальная отчетность. Все предприниматели обязаны раз в три месяца отправлять отчеты о своих сотрудниках в контролирующие органы, на основании этого считается их стаж.

Квартальная отчетность подается в течение сорока дней после того, как отчетный квартал будет закончен. Это создает определенные серьезные проблемы, которые могут затруднить правильный расчет стажа для работников.

К примеру, получается, что информация о заработной плате сотрудников и других выплатах, поступает в контролирующие центры со значительной задержкой — от месяца до трёх. Также несвоевременно вносятся периоды, необходимые для правильного расчета социальных выплат. Наконец, банально сложно вести статистику: при расчете уровня средней заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, получается трехмесячная задержка. Также становится невозможно своевременно проводить ежемесячную аналитику основных показателей, влияющих на наполнение Пенсионного фонда Украины.

Изменить данную ситуацию должна новая инициатива правительства, согласно которой отчеты нужно будет посылать не раз в квартал, а раз в месяц. По словам Марины Лазебной, главы Министерства социальной политики Украины, именно вышеперечисленные причины и стали главным поводом к пересмотру налогового законодательства.

Как мы писали ранее, с первого октября следующего года для ряда категорий пенсионеров, получающих в нашей стране пенсию, возрастут минимальные пенсионные выплаты. Их размер составит от двух с половиной до трех тысяч гривен.

При этом данное повышение является, так сказать, внеплановым. Оно никак не привязано ни к индексации пенсий, ни к каким-либо плановым показателям роста, которые предусмотрены нашим государственным бюджетом. Данные выплаты будут адресными. Их получат не все пенсионеры, а те, которые соответствуют определенным критериям. Это будут люди в возрасте от семидесяти пяти до восьмидесяти лет.