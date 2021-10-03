ПриватБанк запустил новую функцию, от которой клиенты в восторге

Недавно ПриватБанк запустил функцию, от которой все остались в восторге. Речь идет о возможности оплачивать свои покупки бесконтактным способом с помощью браслета Mi Smart Band 6 NFC. Как же это сделать?





Как воспользоваться новой функцией?

Популярный фитнес-браслет, как и некоторые его предыдущие модели, содержит специальный чип, который позволяет оплачивать покупки и услуги бесконтактным способом. Ранее такая удобная возможность, впрочем, была доступна только в Китае, однако еще в пятой модели фитнес-браслета она стала доступной и в других странах. Функционал, позволяющий проводить такую оплату за пределами КНР, был разработан компанией Xiaomi совместно с Mastercard. Он доступен в первую очередь для держателей карт этой системы.

Для того, чтобы оплачивать услуги и товары с помощью данного фитнес-браслета, вам необходимо вначале установить программу Xiaomi Wear, после чего активировать учетную запись, указав в качестве региона Украину. Затем перейдите во вкладку «Устройства», выберите там «Фитнес-браслет Mi Smart Band 6» и затем активируйте его. Наконец, перейдите в раздел «Карты», внесите туда данные своей карточки и пройдите авторизацию по СМС-сообщению.

Для того, чтобы оплатить браслетом покупку, включите его с помощью сенсорной кнопки в нижней части экрана. Выберите раздел «Карты» в меню, или же свайпните влево с главного экрана, чтобы быстро в него перейти. Нажмите на стрелочку и поднесите руку с браслетом к платежному терминалу.

Как мы писали ранее, также «ПриватБанк» запустил функцию переводов по номеру телефона. Она использует технологию Visa Direct, которая позволяет сохранять привязку номера телефона к карте в виде защищенного токена. Благодаря этому суть финансовой транзакции как таковой не меняется, но она остается надежной и защищенной при том, что становится намного проще для пользователей.