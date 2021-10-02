Завдяки чому розумні годинники стали такими популярними для літніх людей

Кілька років тому розумний годинник здавався марним гаджетом, який міг привести в захват тільки молодь. Але зараз їх можна зустріти на зап’ясті літньої людини і, чомусь, це не викликає жодного подиву. Але що ж так приваблює людей в розумних годинниках?





З появою смартфонів годинник на руці в більшості випадків відігравав тільки статусну роль, адже годину можна подивитися в мобільнику. Розумні годинники оживили цей, здавалося б, архаїчний аксесуар. Так що привертає навіть літніх людей в розумних годинниках?

1. Годинники завжди під рукою. Точніше, на руці

Багато людей у ​​віці люблять носити смартфон в чохлі – книжці. Поки дістанеш з сумки смартфон, поки відкриєш чохол … А потрібно всього лише подивитися погоду або нові повідомлення в месенджері. На годиннику це просто – достатньо поглянути на екран або натиснути на потрібну іконку. Годинники з’єднані зі смартфоном по Bluetooth.

Розумний годинник показує всі повідомлення та оповіщення, які приходять на смартфон. Його можна діставати з кишені лише у міру потреби.

2. Зручно оплачувати покупки

Все більше і більше людей використовують годинник в ролі банківської карти (звісно, якщо годинник підтримує NFC). Це набагато зручніше ніж смартфон, адже ризик того, що ви втратите годинник набагато нижче.

3. Розумні годинники ідеальні для коротких дзвінків

Так, вже багато моделей мають можливість дзвонити через телефон або месенджер. Довго, звичайно, розмовляти незручно, та й батарея сяде, а ось розмова буквально на кілька слів буде дуже зручною за допомогою такого гаджета.

4. Турбота про здоров’я

Щоб порахувати кроки або відстані на вечірній пробіжці тепер не потрібно брати з собою смартфон. Також годинник може володіти додатковим функціоналом: виміром пульсу або навіть ЕКГ.

Тільки ось на 100% довіряти не варто такому гаджету – до медицини ці функції не мають ніякого відношення. Також розумні годинник можуть мати функції моніторингу активності, сну і всім тим, що можна знайти в звичайному смартфоні.

При виборі розумного годинника варто керуватися часом автономної роботи і наявністю потрібних вам технологій. Наприклад, модуль GPS визначає ваші координати без участі смартфона, а за допомогою NFC можна оплачувати покупки на касі.

Годинники з можливістю голосового зв’язку будуть дорожче, ніж без – це теж варто враховувати. Поки що акумулятор в такому гаджеті є слабким місцем, проте, в продажу є моделі, які тримають заряд цілий тиждень.

Важливим фактором є і відгуки про якусь конкретну модель. До речі, є пристрої з функцією eSim – такий годинник може виконувати повноцінну роль смартфона, хіба що текст набирати не дуже зручно на маленькому екрані, але є ж голосові функції!

До речі! Крім розумних годинників в моду входять так звані розумні кільця – гаджет дозволяє визначати параметри організму і відправляти їх в смартфон.

Поки що, розумні кільця річ дорога, але є альтернативний варіант – фітнес браслет. Але про це в наступних статтях.