Названо 7 причин, чому вам потрібна розумна розетка

Системи автоматизації і управління світлом – однозначний тренд останнього часу. Причина їх розвитку пов’язана з поширенням бездротових технологій, які працюють на базі Wi-Fi, Bluetooth і ZeegBee, а також голосових асистентів. Віртуальними помічниками вже активно користуються багато українців, щоб зручно управляти всіма смарт-пристроями в будинку.





Одним з нововведень, за допомогою якого можна автоматизувати будь-який простір є розумна розетка. Пристрій пропонує функцію автоматичного включення і виключення необхідних приладів. З ним можна забути про проводи і подовжувачі по всій квартирі, адже все управління є в одному розумному і мініатюрному продукті.

Перше, про що потрібно знати споживачеві – розетки синхронізуються з мобільним додатком.

А ось перелік завдань, які здатна вирішити смарт-розетка

Віддалене управління; розетка здатна працювати з пристроями потужністю до 2000 Вт Робота пристроїв за розкладом. Включення / відключення в певний час, подача живлення по циклах, перезапуск обладнання; Економія. Пристрої будуть працювати не постійно, а в певній послідовності / періодичності. Це скорочує витрати на електроенергію до 30%. Довгий термін служби підключених пристроїв. Струмопровідні частини і контакти не зношуються так як включаються і вимикаються за допомогою реле.

Перші розумні розетки, що з’явилися на ринку в минулому десятилітті, керувалися через сім-карту і для їх включення / вимикання потрібно було відправляти смс або дзвонити за номером сімки. Сьогодні ця архаїка залишилася в минулому: розетки вдосконалені і підключаються до смартфону через Wi-Fi або Bluetooth.

Користь і застосування розумних розеток

Коротенько розглянемо основні кейси застосування смарт-розеток в будинку або квартирі.

Створення комфортної атмосфери

Коли ви збираєтеся додому, то можете заздалегідь налаштувати комфортну температуру, включивши обігрівач взимку, а кондиціонер влітку. Або при необхідності віддалено включити освіжувач повітря, щоб в квартирі не було душно. Для цього достатньо лише кількох дотиків у вашому мобільному пристрої.

Безпека

Часта ситуація – ви пішли з дому, а електричні побутові прилади працюють від мережі, наприклад випрямляч для волосся. Завдяки розумній розетці про це можна не турбуватися. Розетка автоматично здатна відключити будь-який пристрій.

Догляд за тваринами

Розетка може включатися по заданому вами розкладу. Завдяки такому рішенню буде включатися компресор в акваріумі або поїлка для котів в певний час.

Зручність

Часто розетки розташовані в незручних місцях до яких доводиться тягнутися, наприклад, комора, за шафою. При наявності розумної розетки можна забути про такий дискомфорт.

Контроль за витратою електрики вночі

Багато хто залишає телефон на зарядці на всю ніч. Через це акумулятор через деякий час зношується. Щоб гаджет не споживав зайву електроенергію запрограмуйте відключення електрики у чітко заданий час.

Відключення інтернету

Маршрутизатори Wi-Fi схильні до збоїв при виникненні проблем, таких як конфлікти IP-адрес або перегрів, що може призводити до тимчасового відключення інтернету. Це дратує, але зазвичай проблема легко вирішуються шляхом перезавантаження роутера. Розумна розетка робить це ще простіше, дозволяючи віддалено вмикати / вимикати маршрутизатор, що особливо корисно, якщо він стоїть у важкодоступному місці.

Розумні розетки полегшують життя

Уявіть як це прокинутися і відразу випити гарячу каву без очікувань. Розумна розетка може змусити ваш чайник або кавоварку закипіти ще до того, як ви встанете з ліжка. Наповніть пристрій водою напередодні ввечері і запрограмуйте розетку на включення в потрібний час.

Висновок: серед розумних пристроїв на розетки звертають незаслужено мало уваги. Хоча виходячи з вищеописаного можна зрозуміти, що такі пристрої дозволяють знизити споживання енергії та створюють комфорт в будинку. Рекомендується для використання.

