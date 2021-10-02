Первый снег не за горами: чем удивит октябрь?

Стартовал второй месяц осени. Резких климатических перепадов пока не наблюдается. Октябрьская погода полностью такая же, как и сентябрьская. Прохладно, солнечно, сухо и моментами ветрено. И говорят синоптики октябрь будет очень контрастным.





Стабильная относительно комфортная погода сначала превратится в теплое “бабье лето”, а затем удивит настоящей зимой посреди осени. Когда ждать первого снега, и насколько интенсивными будут октябрьские заморозки?

Народные синоптики уверены – снегу в октябре быть

Климатологи утверждают, нынешний октябрь будет отличаться от предыдущих лет. Традиционно первый снег выпадает в ноябре, а иногда и в декабре. А вот в октябре украинцы привыкли любоваться золотистыми листьями, багровыми цветами и теплыми днями. Бабье лето всегда приходится именно на второй месяц осени. В этом году его тоже следует ждать. По предварительным прогнозам в середине месяца.

А вот сразу после, украинские регионы столкнутся с аномально холодным циклоном, с которым придут заморозки до -3, 4 градусов, а также первый снег. Зимних осадков следует ожидать примерно 25 – 26 октября. Впоследствии снег растает, однако существенного потепления после снега ждать не стоит.

Отопительный сезон может начаться позже, чем обычно

Несмотря на то, что прогнозируют аномально холодный месяц и первый снег, в наших жилищах могут не греть батареи. Так как многие частные предприятия, которые поставляют населению газ не успели подготовить свои сети к отопительному сезону, он будет затягиваться. Насколько критической станет эта ситуация – неизвестно. Сейчас компании делают все, чтобы успеть вовремя подать людям тепло.