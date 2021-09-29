Вскоре Monobank установит свои уникальные банкоматы, которые не будут иметь аналогов в Украине

Сейчас в Украине работает не так много банков, которые могут похвастаться рекордным количеством клиентов, или назвать себя монополистом на рынке. К таким конечно же принадлежит ПриватБанк. Однако монобанк уверенно наступает ему на пятки. Мобильный банк когда-то был основан в качестве стартапа и кто бы подумал, что сегодня он будет привлекать клиентов просто рекордными количествами.





Единственное, что пока вызывает определенные неудобства – отсутствие банкоматов. Чтобы снять наличные с карточки надо идти в другой банк, где платить дополнительную комиссию. Скоро это может измениться. Монобанк планирует установить свой первый банкомат. Анонсируют это, как нечто уникальное и не имеющие аналогов.

Банкомат будет пока только один

Руководство монобанка заявило, что сейчас они уже получили свой первый банкомат, который вскоре заработает в тестовом режиме. Машину хотят испытывать, тестировать, сделать ее максимально простой и комфортной в использовании и при этом уникальной. В чем будет уникальность – пока неизвестно. Возможно сенсорные кнопки, наличие считывателя кода, или что-то более инновационное.

Когда банкоматы появятся массово в украинских городах – неизвестно. Этот проект может реализовываться несколько месяцев, а то и больше. Но когда банкоматы таки заработают в моно уверены – количество их клиентов возрастет во много раз.

Сейчас снять наличные с карточки моно можно в двух банках

Сейчас, чтобы снять наличные с минимальной комиссией нужно идти в отделение А-Банка, или Universal Bank, которые являются партнерами mono. Но это не совсем выгодно, ведь комиссию снимают оба учреждения, причем даже на собственные средства (0,5%). А если речь идет о кредитных, то затраты и вовсе безумные.

Но несмотря на это огромный процент украинцев все равно считает монобанк самым удобным украинским банком.