Незабаром monobank встановить свої унікальні банкомати, які не матимуть аналогів в Україні

Зараз в Україні функціонує не так багато банків, які можуть похвалитися рекордною кількістю клієнтів, або назвати себе монополістом на ринку. До таких звісно ж належить Приватбанк. Однак monobank впевнено наступає йому на п’ятки. Мобільний банк колись був започаткований у якості стартапу і хто б подумав, що сьогодні він залучуватиме клієнтів просто рекордними кількостями.





Єдине, що поки що викликає певні незручності — відсутність банкоматів. Щоб зняти готівку з картки треба йти в інший банк, де платити додаткову комісію. Скоро це може змінитися. monobank планує встановити свій перший банкомат, анонсуючи це, як щось унікальне та немаюче аналогів.

Банкомат буде поки що лише один

Керівництво monobank заявило, що наразі вони вже отримали свій перший банкомат, який вже невдовзі запрацює у тестовому режимі. Машину хочуть випробовувати, тестувати, зробити її максимально простою та комфортною у користуванні і при цьому унікальною. В чому буде унікальність — поки невідомо. Можливо сенсорні кнопки, наявність зчитувача коду, чи ще щось більш інноваційне.

Коли банкомати появляться масово в українських містах — невідомо. Цей проєкт може реалізовуватися кілька місяців, а то й більше. Та коли банкомати таки запрацюють у моно впевнені — кількість їхніх клієнтів зросте у багато разів.

Зараз зняти готівку з картки monobank можна у двох банках

Наразі, щоб зняти готівку з мінімальною комісією потрібно йти у відділення А-банку, або Universal Bank , які є партнерами mono. Але це не зовсім вигідно, адже комісію знімають обидві установи, при чому навіть на власні кошти (0,5%). А якщо мова йде про кредитні, то витрати й зовсім шалені.

Та попри це величезний відсоток українців все одно вважає monobank найзручнішим українським банком.