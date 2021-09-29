Октябрь будет таким впервые за последние 30 лет: к чему готовиться?

Уже через несколько дней наступит второй месяц осени. Прогнозов на его счет прозвучало масса и не можем сказать, что все они хорошие. Синоптики прогнозируют на этот месяц и сильные заморозки, и первый снег и два бабьих лета. Так сформировалась ли окончательная картина уже сейчас, когда к октябрю остались считанные дни? Очевидно, что да.





Октябрь впервые за 30 лет будет таким холодным

В последние годы украинцы могли насладиться довольно комфортной погодой осенью. Сентябрь и октябрь славились мягким климатом, минимальными осадками и затяжным бабьим летом. Далее наступал прохладный ноябрь, а вот первый снег мог выпасть до ближе к Рождеству. Но в этом году эта система дала сбой. Снега надо ждать уже скоро.

Народный синоптик Леонид Горбань поделился точным прогнозом на весь месяц.



В общем, месяц окажется сухим и холодным. Минимальные отметки термометра будут достигать до + 3, + 5 градусов, но давайте обо всем по порядку.

Начало месяца

В начале октября погода будет такой, как сохраняется сейчас. Солнечно, местами ветрено, с температурой воздуха + 10, + 15 градусов выше нуля. Ночью столбики могут опускаться до нулевой температуры, однако заморозков еще не будет.

Середина месяца

Середина октября будет радовать бабьим летом. По разным прогнозам оно должно продолжаться 1-4 дня, однако сейчас звучит другая информация. Бабье лето задержится минимум на неделю, поэтому рекомендуем максимально насладиться прогулками на природе и всевозможными активностями.

Конец месяца

Ну и завершится октября очень грустно. Пронизывающий холод, ночные заморощки, дождь со снегом и аномально низкая температура. После теплой погоды перестроиться будет очень трудно, поэтому готовить себя к этому контрасту советуем заранее.