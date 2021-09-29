Жовтень буде таким вперше за останні 30 років: до чого готуватися?

Вже через кілька днів наступить другий місяць осені. Прогнозів щодо нього прозвучало маса і не можемо сказати, що всі вони втішні. Синоптики прогнозують на цей місяць і сильні заморозки, і перший сніг і два бабиних літа. То чи сформувалася остаточна картина вже зараз, коди до жовтня залишилися лічені дні? Очевидно, що так.





Жовтень вперше за 30 років буде таким холодним

Останніми роками українці могли насолодитися доволі комфортною погодою восени. Вересень та жовтень славилися м’яким кліматом, мінімальними опадами та затяжним бабиним літом. Далі наступав прохолодний листопад, а от перший сніг міг випасти аж ближче до Різдва. Та цього року ця система дала збій. Снігу треба чекати вже невдовзі.

Народний синоптик Леонід Горбань поділився точним прогнозом на весь місяць.

Загалом, місяць видасться сухим і холодним. Мінімальні позначки термометра сягатимуть до +3,+ 5 градусів, але давайте про все по-порядку.

Початок місяця

На початку жовтня погода буде такою, як зберігається зараз. Сонячно, подекуди вітряно, з температурою повітря +10,+15 градусів вище нуля. Вночі стовпчики можуть опускатися до нульової температури, однак заморозків ще не буде.

Середина місяця

Середина жовтня тішитиме бабиним літом. За різними прогнозами воно мало тривати 1-4 дня, однак зараз звучить інша інформація. Бабине літо затримається мінімум на тиждень, тож рекомендуємо максимально насолодитися прогулянками на природі та всілякими активностями.

Кінець місяця

Ну і завершиться жовтень дуже сумно. Пронизливий холод, нічні заморозки, дощ зі снігом і аномально низька температура. Після теплої погоди перелаштуватися буде дуже важко, тому готувати себе до цього контрасту радимо заздалегідь.