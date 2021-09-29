Оновлення правил? Чому банки масово блокують картки та рахунки клієнтів

Напевно немає більш неприємної ситуації, аніж та, коли ваш рахунок заблокований, а особливо якщо разом із ним заморожені й усі ваші кошти. Таких історій повно і кожного дня кількість людей, які звертаються в банк з подібною скаргою – росте.





На жаль, у банку лише розводять руками, говорять про порушення правил та перевірки, які наразі відбуваються. Біда в тому, що перевірки можуть тривати кілька місяців протягом яких клієнт звісно ж не матиме доступу можливо до останніх своїх заощаджень.

У яких випадках блокують картки?

Ситуацій декілька і всі вони зосереджені на тому, щоб вивести бізнес з тіні, тощо. Розглянемо найпопулярніші випадки:

Вичерпаний ліміт переказів. Не можна протягом місяця здійснювати або приймати на картку більше 100 переказів. Така активність не схвалюється і блокується. Щоб так часто переказувати та отримувати кошти треба відкривати рахунок ФОП, сплачувати податки і приймати хоч 200 переказів, хоч 1000.

Якщо ви боржник. Мова може йти про борг по комунальних послугах, по аліментах, чи будь-який інший. І не обов’язково фігурують великі суми. Навіть якщо ви з якихось причин не можете чи не хочете сплатити кілька сотень гривень, відповідна установа має право звернутися до виконавчої служби, а та в свою чергу у ваш банк з проханням заблокувати ваші рахунки. Зняти обмеження банк зможе лише після того, як ви офіційно урегулюєте питання з позивачем.

Якщо ви проводите сумнівні операції. Регулярно поповнюєте картку на невеликі суми коштів, однак робите це приміром кілька разів на день. Отримуєте перекази на суму від 50 000 грн. Або ж просто отримуєте великі перекази регулярно, при цьому не маючи офіційного доходу. Кожен банк має власну службу фінансового моніторингу, яка фіксує подібні моменти і може тимчасово заблокувати рахунок, щоб розібратися в чому справа.

Фінансові установи рекомендують людям бути чесними і тоді жодних проблем з картками та рахунками ні в кого не виникне.