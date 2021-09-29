Обновление правил? Почему банки массово блокируют карты и счета клиентов

Наверное нет более неприятной ситуации, чем та, когда ваш счет заблокирован, а особенно если вместе с ним замороженные и все ваши средства. Таких ситуаций полно и каждый день количество людей, которые обращаются в банк с подобной жалобой – растет.





К сожалению, в банке только разводят руками, говорят о нарушении правил и проверках, которые сейчас происходят. Беда в том, что проверки могут длиться несколько месяцев в течение которых клиент конечно же не будет иметь доступа возможно до последних своих сбережений.

В каких случаях блокируют карточки?

Ситуаций несколько и все они сосредоточены на том, чтобы вывести бизнес из тени, и тому подобное. Рассмотрим самые популярные случаи:

Нельзя в течение месяца совершать или принимать на карту более 100 переводов. Такая активность не одобряется и блокируется. Чтобы так часто переводить и получать средства надо открывать счет ФЛП, платить налоги и принимать хоть 200 переводов, хоть 1000.

Если вы должник. Речь может идти о долге по коммунальным услугам, по алиментам, или любой другой. И не обязательно фигурируют крупные суммы. Даже если вы по каким-то причинам не можете или не хотите оплатить несколько сотен гривен, соответствующая организация вправе обратиться в исполнительную службу, а та в свою очередь в ваш банк с просьбой заблокировать ваши счета. Снять ограничения банк сможет только после того, как вы официально урегулируете вопрос с истцом.

Если вы проводите сомнительные операции. Регулярно пополняете карточку на небольшие суммы средств, однако делаете это несколько раз в день. Получаете переводы на сумму от 50 000 грн. Или же просто получаете большие переводы регулярно при этом не имея официального дохода. Каждый банк имеет собственную службу финансового мониторинга, которая фиксирует подобные моменты и может временно заблокировать счет, чтобы разобраться в чем дело.

Финансовые учреждения рекомендуют людям быть честными и тогда никаких проблем с картами и счетами ни у кого не возникнет.