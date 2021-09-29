Суд дозволив українцю не платити кредит: названо спосіб

Касаційний господарський суд, що є складовою частиною Верховного Суду, анулював іпотечний договір українця разом із заборгованістю у $800 тисяч. Таку інформацію оприлюднив адвокат Дмитро Касьяненко, один з керуючих партнерів юридичної компанії «Касьяненко та партнери». В результаті кропіткої праці юристів вдалося повністю вивести нерухомість громадянина з-під застави фінансової установи.





За словами юриста, рішення суду є цілком обґрунтованим, адже для розірвання договору іпотеки є не менше двох вагомих підстав. Зокрема:

згідно зі статтею 369 Господарського кодексу України, розпоряджатися спільним майном без згоди другого співвласника заборонено. Тож будь-яка угода, що стосується спільного майна, може бути визнана недійсною за позовом другого власника;

угода є недійсною, якщо у власника, який її уклав, немає завіреної нотаріусом згоди другого власника, та немає необхідних повноважень на розв’язання майнових питань самостійно. За таких умов укладення договору є протизаконним та порушує його форму. Другий співвласник (чоловік, дружина тощо) відповідно до статті 369 частини 4, а також статті 215 Господарського кодексу України може оскаржити таку угоду.

«Під час попередній судових засідань судді не звернули уваги на вказані обставини. Їх висновки були помилковими, адже відповідач не надав інформації про те, що нерухомість знаходиться у спільній власності. Саме тому позивач й отримував відмови у задоволенні свого позову», – коментує справу юрист Касьяненко.

За результатами крайнього судового засідання, рішення судів попередніх інстанцій, першої та апеляційної, було скасовано. А рішення про задоволення вимог позивача набуло чинності. Договір іпотеки визнали недійсним, а квартиру, що знаходиться у співвласності українця, вивели з-під застави фінансової установи. Тож позивач позбувся кредитного тягаря, й не буде змушений повертати банкові незаконно нарахований борг на велетенську суму у $800 тисяч.