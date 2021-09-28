Как не стать объектом коллекторов из-за странной политики ПриватБанка: шокирующий случай

Каждый современный украинец в возрасте от 18 лет является клиентом какого-то банка. Реальность такова, что без банковских карточек обходиться очень неудобно, и при онлайн оплате товаров или услуг нужны именно они.





Нередко клиенты банков берут кредиты и могут действительно не внести вовремя необходимый платеж. В таком случае банк предупреждает о задолженности, а затем уже в крайнем случае может передать ваши данные коллекторам. Иметь дело с последними не пожелаешь никому. Но что делать, если и кредита вы не брали, и банку не должны, и предупреждений никаких не получали, а коллекторы настойчиво вам звонят?

Приватбанк передал клиента коллекторам через 69 гривен долга

Об этой информации стало известно после того, как разглашение ей предоставил непосредственно клиент банка, выяснив наконец, что происходит. К мужчине начали ежедневно звонить неизвестные номера, где голос робота говорил, что ему немедленно нужно оплатить долг, иначе дело дойдет до суда. Звонки повторялись более двух недель, но так как дозвониться ни на один из этих номеров не было возможности, мужчина просто каждый раз выслушивал одно и то же, пока терпение ему не лопнуло.

Методом тщательных поисков, оказалось, что номера принадлежат юридической компании, которая занимается взысканием долгов с должников. Позвонив туда мужчина был удивлен, ведь оказалось это ПриватБанк передал его данные коллекторам из-за долга в 69 гривен.

В ПриватБанке ничего объяснить не могут

Как оказалось впоследствии, мужчина имеет в ПриватБанке открытый бизнес-счет, как физическое лицо предприниматель, но не пользуется им больше года, ведь ФОП он уже закрыл. Но за обслуживание счета надо платить и вот, таким образом и накопился долг в размере 69 гривен.

На вопрос работников банка, почему личные данные так легко передаются сторонним компаниям – ответа не было. Как и на то, почему банк не предупреждал об этом долге, а сразу пошел на кардинальные меры.