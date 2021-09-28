Як не стати об’єктом колекторів через дивну політику ПриватБанку: шокуючий випадок

Кожен сучасний українець віком від 18 років є клієнтом якогось банку. Реальність така, що без банківських карток обходитися дуже незручно, та й при онлайн оплаті товарів чи послуг потрібні саме вони.





Нерідко, клієнти банків беруть кредити і можуть дійсно не внести вчасно необхідний платіж. В такому випадку банк попереджає про заборгованість, а потім вже в крайньому разі може передати ваші дані колекторам. Мати справу з останніми не побажаєш нікому. Але що робити, якщо і кредиту ви не брали, і банку нічого не винні, та й попереджень жодних не отримували, а колектори наполегливо вам телефонують?

Приватбанк передав клієнта колекторам через 6 9 гривень боргу

Про цю інформацію стало відомо після того, як розголошення їй надав безпосередньо клієнт банку, вияснивши врешті, що відбувається. До чоловіка почали щодня телефонувати невідомі номери, де голос робота говорив, що йому негайно потрібно оплатити борг, інакше справа дійде до суду. Дзвінки повторювалися понад два тижні, але так як додзвонитися на жоден з цих номерів не було можливості, чоловік просто щоразу вислуховував одне й те саме, допоки терпець йому не увірвався.

Методом ретельних пошуків, виявилося що номери належать юридичній компанії, яка займається стягненням боргів з боржників. Зателефонувавши туди чоловік був здивований, адже виявилося це ПриватБанк передав його дані колекторам через борг у 69 гривень.

У Приват Б анку нічого пояснити не можуть

Як виявилося згодом, чоловік має у ПриватБанку відкритий бізнес-рахунок, як фізична особа підприємець, але не користується ним більше року, адже ФОП він вже закрив. Та за обслуговування рахунку треба платити і ось, таким чином й накопичився борг у розмірі 69 гривень.

На запитання працівників банку, чому особисті дані так легко передаються стороннім компаніям — відповіді не було. Як й на те, чому банк не попереджував про цей борг, а одразу пішов на кардинальні міри.