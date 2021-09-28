Клієнт monobank поскаржився на блокування рахунку

Здається, не проходить дня, щоб хтось не поскаржився на блокування банківського рахунку, яке з точки зору клієнта виглядає раптовим і незаконним. На цей раз «відзначився» monobank, який стрімко розвивається, стаючи одним з найбільших в Україні. Що ж сталося з користувачем його послуг?





Нова історія з блокуванням

На популярному порталі Minfin свій обурений відгук залишив українець, який відразу назвав себе колишнім клієнтом monobank. Чому він став колишнім? Вся справа в тому, що банк заблокував його рахунок без будь-яких причин, або, принаймні, він так вважає.

Поневіряння користувача послуг банку почалися з того, що він несподівано для себе не зміг зайти в мобільний додаток monobank. Причини для цього він так і не зрозумів, а тому відразу ж зробив те, що на його місці зробить будь-хто – повідомив про проблему в банківську службу підтримки.

Служба надіслала відповідь, яку сам українець іронічно називає «листом щастя». Повідомлення звучало наступним чином: «На жаль, ми не можемо продовжити ваше подальше обслуговування в нашому банку. На основі накопиченої інформації з різних джерел банк прийняв рішення про відмову в подальшому обслуговуванні». Спроба дізнатися, яку саме «інформацію» накопичив банк, успіхом не увінчалася. Все це видно на скріншоті обуреного повідомлення українця.

Сам банк, в свою чергу, відповів на коментар, але ситуації ніяким чином не прояснив. Представник фінансової організації просто послався на угоду користувача, згідно з якою банк має право відмовити в обслуговуванні клієнта без пояснення причин.

Це далеко не перший подібний випадок. Так, раніше ми писали про ситуацію, коли українцеві терміново знадобилася велика сума в доларах США. Ці гроші були на його віртуальній карті «Приватбанку». Він спробував перевести необхідну суму – 2400 USD – на свою фізичну карту з віртуальної. Цього зробити він не зміг: у момент проведення транзакції вся ця сума була заморожена з ініціативи банку. Виявився заблокованим також і сервіс Privat24.