Клиент monobank пожаловался на блокировку счета

Кажется, не проходит дня, чтобы кто-то не пожаловался на блокировку банковского счета, которая с точки зрения клиента выглядит внезапной и незаконной. На этот раз «отличился» monobank, который стремительно развивается, становясь одним из крупнейших в Украине. Что же случилось с пользователем его услуг?





Новая история с блокировкой

На популярном портале Minfin отставил свой возмущенный отзыв украинец, который сразу назвал себя бывшим клиентом monobank. Почему он стал бывшим? Все дело в том, что банк заблокировал его счет без каких-либо внятных причин, или, по крайней мере, он так полагает.

Мытарства пользователя услуг банка начались с того, что он неожиданно для себя не смог зайти в мобильное приложение monobank. Причины для этого он так и не понял, а потому сразу же сделал то, что на его месте сделает любой — сообщил о проблеме в банковскую службу поддержки.

Служба прислала ответ, который сам украинец иронично называет «письмом счастья». Сообщение звучало следующим образом: «К сожалению, мы не можем продолжить ваше дальнейшее обслуживание в нашем банке. На основе накопленной информации из разных источников банк принял решение об отказе в дальнейшем обслуживании». Попытка узнать, какую именно «информацию» накопил банк, успехом не увенчалась. Все это видно на скриншоте возмущенного сообщения украинца.

Сам банк, в свою очередь, ответил на комментарий, но ситуацию не прояснил. Представитель финансовой организации просто сослался на пользовательское соглашение, согласно которому банк имеет право отказать в обслуживании клиента без объяснения причин.

Это далеко не первый подобный случай. Так, ранее мы писали о ситуации, когда украинцу срочно понадобилась крупная сумма в долларах США. Эти деньги были на его виртуальной карте «Приватбанка». Он попытался перевести необходимую сумму — 2400 USD — на свою физическую карту с виртуальной. Этого сделать он не смог: в момент проведения транзакции вся эта сумма была заморожена по инициативе банка. Оказался заблокированным также и сервис Privat24.