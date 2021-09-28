«ПриватБанк» кардинально змінив життя всіх власників банківських карт

У багатьох країнах існує функціонал, що дозволяє переводити гроші іншим користувачам послуг банків за номером мобільного телефону, до якого прив’язаний банківський додаток. Проте, в Україні до недавнього часу такої функції не було у жодного банку. Нещодавно, втім, «Приватбанк» все-таки ввів її, кардинально змінивши життя всіх власників своїх карт.





Як працює нова функція

Функція була запущена «ПриватБанком» спільно з компанією Visa та використовує її технологію Visa Direct, що дозволяє зберігати прив’язку номера телефону до карти у вигляді захищеного токена. Завдяки цьому суть фінансової транзакції як такої не змінюється, але вона залишається надійною та захищеною при тому, що стає набагато простішою для користувачів.

Тепер не потрібно запам’ятовувати або записувати номери карток або IBAN. Замість цього достатньо відкрити програму Приват24 та обрати відповідний пункт. Після цього вам запропонують перерахувати гроші за номерами, які автоматично «підтягнуться» з вашої адресної книги, або ж просто ввести номер абонента для переказу на карту. Перекази поки що можна здійснювати тільки в гривні, але зате на картки будь-яких банків, які зареєстровані в сервісі.

За словами Развана Мунтеану, заступника голови правління ПриватБанку, він сподівається, що з часом якомога більше банків введуть аналогічну функцію. Це інноваційне для нашої країни рішення можна сміливо і без зайвих перебільшень назвати початком нової ери в тому, що стосується мобільного банкінгу.

Як ми писали раніше, «Приватбанк» повідомив про скорочення кешбеку для банківських клієнтів. Це пов’язано в першу чергу з меморандумом Національного банку з платіжними системами Visa і Mastercard. Він передбачає, зокрема, зниження ставок інтерчейнджу до 0,9% вже до 2023 року. Одним з побічних ефектів стане відмова від програм лояльності. Від них вже відмовився «Альфа-Банк», переглядає свої умови і «ПриватБанк». Багато експертів вказують, що розмір кешбека може скоротитися вдвічі, а то і більше.