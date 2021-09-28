«ПриватБанк» кардинально изменил жизнь всех обладателей банковских карт

Во многих странах существует функционал, позволяющий переводить деньги другим пользователям услуг банков по номеру мобильного телефона, к которому привязано банковское приложение.





Тем не менее, в Украине вплоть до недавнего времени такой функции не было ни у одного банка. Недавно, впрочем, «Приватбанк» все-таки ввел ее, кардинально изменив жизнь всех обладателей своих карт.

Как работает новая функция

Функция была запущена «ПриватБанком» совместно с компанией Visa и использует ее технологию Visa Direct, которая позволяет сохранять привязку номера телефона к карте в виде защищенного токена. Благодаря этому суть финансовой транзакции как таковой не меняется, но она остается надежной и защищенной при том, что становится намного проще для пользователей.

Теперь не нужно запоминать или записывать номера карточек или IBAN. Вместо этого достаточно открыть приложение Приват24 и выбрать соответствующий пункт. После этого вам предложат перечислить деньги по номерам, которые автоматически «подтянутся» из вашей адресной книги, либо же просто ввести номер абонента для перевода на карту. Переводы пока что можно осуществлять только в гривне, но зато на карточки любых банков, которые зарегистрированы в сервисе.

По словам Развана Мунтеану, заместителя председателя правления ПриватБанка, он надеется, что со временем как можно больше банков введут аналогичную функцию. Это инновационное для нашей страны решение можно смело и без излишних преувеличений назвать началом новой эры в том, что касается мобильного банкинга.

Как мы писали ранее, «Приватбанк» сообщил о сокращении кэшбека для банковских клиентов. Это связано в первую очередь с меморандумом Национального банка с платежными системами Visa и Mastercard. Он предусматривает, в частности, снижение ставок интерчейнджа до 0,9% уже к 2023 году. Одним из побочных эффектов станет отказ от программ лояльности. От них уже отказался «Альфа-Банк», пересматривает свои условия и «ПриватБанк». Многие эксперты указывают, что размер кэшбека может сократиться вдвое, а то и больше.