Украинцев ждет самый холодный месяц в году: синоптики рассказали о погоде на следующий месяц

Синоптики расстроили украинцев, которые надеялись на небольшое потепление. По их словам, погода в октябре будет холодной и дождливой, с большим количеством осадков. Более того — это может быть самый холодный месяц в году!





Прогноз погоды на октябрь: чего ждать украинцам

Как сообщил народный синоптик Леонид Горбань, октябрь на всей территории Украины будет очень холодным и дождливым. При этом он окажется даже холоднее следующих за ним месяцев — ноября и декабря. Согласна с ним, как сообщает ТСН, и Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН.

Как сообщает народный синоптик, в первые четыре дня октября будет холодно, погода станет пасмурной, но без сильных дождей. Они пройдут пятого, шестого, восьмого, девятого и десятого числа. На всю вторую декаду установится пасмурная и прохладная погода, причем пиком похолодания станет четырнадцатое число. Новые проливные дожди ожидаются двадцатого, двадцать второго, двадцать третьего и двадцать шестого числа.

По словам Вазиры Мартазиновой, все дело в том, что из-за глобального изменения климата в нашей стране немного сместились привычные времена года. Определенные синоптические процессы, которые ранее наблюдались в ноябре, а в южных областях нашей страны — в декабре, сместились на октябрь. При этом они сами по себе не означают приближения зимы, а скорее отображают движение масс воздуха в атмосфере.

По этой причине ноябрь и декабрь в нашей стране окажутся теплее октября — это неожиданно, но в целом достаточно логично. В декабре в нашу страну придут плюсовые температуры, а зима должна быть достаточно теплой. Это также связано с глобальными процессами потепления, которые происходят по всему миру. Возможно, украинцам стоит адаптироваться к изменению климата.