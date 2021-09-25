Всем не хватит выплат? ПФУ выделил на 1 миллиард гривен меньше на финансирование пенсий в сентябре

Ежемесячно Пенсионный Фонд Украины выделяет определенную сумму на финансирование пенсий украинцам. 24-сентября была озвучена окончательная сумма выделена на финансирование пенсий в этом месяце. На удивление, сумма оказалась почти на 1 миллиард меньше, по сравнению с предыдущим месяцем. С чем связаны такие изменения? Значит ли это, что банально не хватило средств и кто-то недополучит свои выплаты?





Волноваться не нужно

Заметим, что в августе на финансирование пенсий было выделено 44,3 миллиарда гривен, тогда как в сентябре фигурирует сумма в размере 43,4 миллиарда. Пенсионеров успокаивают и говорят, что на их выплаты, их своевременность и размер это никак не повлияет. В августе сумма была больше, ведь бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов получили определенные надбавки к месячной выплате. Речь о минимум 400 000 граждан, соответственно и сумма получилась довольно приличной.

Со следующего месяца надбавки к пенсии в размере 400 гривен получат пенсионеры в возрастной категории 75-80 лет. Поэтому логично, что сумма средств, выделенных на финансирование снова изменится.

Контролируйте свою будущую пенсию не выходя из дома

Хотим напомнить, что Пенсионный фонд Украины позаботился о создании определенного функционала, который помогает украинцам контролировать ситуацию со своими будущими пенсиями. Для этого нужно создать свой личный кабинет на сайте ПФУ. После чего лицо будет иметь доступ ко всей информации относительно того, платит ли работодатель социальные взносы, вовремя он это делает, и в каком размере.

А также, теперь не нужно стоять в очереди, чтобы подать заявление на оформление пенсии. Опять же это можно сделать через личный кабинет.