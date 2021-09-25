Всім не вистачить виплат? ПФУ виділив на 1 мільярд гривень менше на фінансування пенсій у вересні

Щомісяця Пенсійний Фонд України виділяє певну суму на фінансування пенсій українцям. 24-вересня була озвучена остаточна сума виділена на фінансування пенсій цього місяця. На диво, сума виявилася майже на 1 мільярд меншою, у порівнянні з попереднім місяцем. З чим пов’язані такі зміни? Чи означає це, що банально не вистачило коштів і хтось недоотримає свої виплати?





Хвилюватися не потрібно

Зауважимо, що у серпні на фінансування пенсій було виділено 44,3 мільярда гривень, тоді як у вересні фігурує сума розміром у 43,4 мільярда. Пенсіонерів заспокоюють і кажуть, що на їхні виплати, їх вчасність і розмір це ніяк не вплине. У серпні сума була більшою, адже колишні військовослужбовці та співробітники правоохоронних органів отримали певні надбавки до місячної виплати. Мова йде про мінімум 400 000 громадян, відповідно й сума вийшла доволі пристойною.

З наступного місяця надбавки до пенсії у розмірі 400 гривень отримають пенсіонери у віковій категорії 75-80 років. Тож логічно, що сума коштів виділених на фінансування знову зміниться.

Контролюйте свою майбутню пенсію прямо не виходячи з дому

Хочемо нагадати, що Пенсійний фонд України подбав про створення певного функціоналу, який допомагає українцям контролювати ситуацію з своїми майбутніми пенсіями. Для цього потрібно створити свій особистий кабінет на сайті ПФУ. Після чого особа матиме доступ до всієї інформації щодо того, чи сплачує роботодавець соціальні внески, чи вчасно він це робить, та у якому розмірі.

А також, відтепер не потрібно стояти у черзі, щоб подати заяву на оформлення пенсії. Знову ж це можна зробити через особистий кабінет.