Нацбанк будет контролировать каждый платеж украинцев: ни один перевод не останется без внимания

Тогда как в европейских странах абсолютно все, кто имеет любой доход платят налоги, в Украине все еще достаточно лояльно. В нашем государстве вполне приличное количество самозанятых или лиц, трудоустроенных неофициально и соответственно никаких взносов в казну они не делают.





Не так давно, прозвучала информация о том, что отныне будут проверяться все крупные переводы и даже на сумму от 5000 гривен, если речь идет об неизвестном отправителе и лице, которое не имеет постоянного дохода.

Особенно оперативно банк должен реагировать на переводы в размере от 50 000 гривен, с целью побороть коррупцию, а также вывести много доходов из тени, банк потребует предоставить справку об источнике такой прибыли. Но вскоре контроля станет еще больше.

Нацбанк анонсировал запуск обновленной системы электронных платежей

Стало известно, что в Украине в следующем году заработает обновленная Система электронных платежей, которая будет работать по международному стандарту ISO 20022.

Уже этой осенью к системе присоединятся государственные учреждения и банки. Затем система несколько месяцев будет работать в тестовом режиме, а с августа 2022 года, будет функционировать полноценно.

Система позволит получить больше информации о тех или иных платежах украинцев, а также автоматизировать их. Отмечается также, что вероятно еще больше услуг можно будет оплатить онлайн и сделать это удастся в разы быстрее. Также, цель этой системы сделать переводы безопасными.

Как это повлияет на самих людей, и стоит ли им волноваться за то, что те или иные их платежи могут вызвать вопросы у соответствующих уполномоченных учреждений – пока неизвестно.

В целом, по словам Национального банка Украины – цель этого проекта модернизировать финансовую инфраструктуру Украины и приблизить ее к европейским стандартам.