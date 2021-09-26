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Нацбанк контролюватиме кожен платіж українців: жоден переказ не залишиться без уваги

26.09.2021
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Тоді, як в європейських країнах абсолютно всі хто має будь-який дохід платять податки, в Україні все ще досить лояльно. В нашій державі є цілком пристойна кількість самозайнятих або осіб, які працевлаштовані неофіційно і відповідно жодних внесків у казну вони не роблять.


Не так давно, прозвучала інформація про те, що відтепер перевірятимуться всі великі перекази й навіть на суму від 5000 гривень, якщо мова йде про невідомого відправника та особу яка не має постійного доходу. Особливо оперативно банк має реагувати на перекази у розмірі від 50 000 гривень. Мовляв, з метою побороти корупцію, а також вивести багато доходів з тіні, банк вимагатиме надати довідку про джерело такого прибутку. Та незабаром контролю стане ще більше.

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Нацбанк анонсував запуск оновленої системи електронних платежів

Стало відомо, що в Україні у наступному році запрацює оновлена Система електронних платежів, яка працюватиме за міжнародним стандартом ISO 20022. Вже цієї осені до системи приєднаються державні установи та банки. Потім система кілька місяців працюватиме у тестовому режимі, і вже з серпня 2022 року функціонуватиме повноцінно.

Система дозволить отримати більше інформації про ті чи інші платежі українців, а також автоматизувати їх. Зазначається також, що ймовірно ще більше послуг можна буде оплатити онлайн і зробити це вдасться в рази швидше. Також, завдання цієї системи зробити перекази безпечнішими.

Як це вплине на самих людей, і чи варто їм хвилюватися за те, що ті чи інші їхні платежі можуть викликати питання у відповідних уповноважених установ — поки невідомо.

Загалом, зі слів Національного банку України — мета цього проєкту модернізувати фінансову інфраструктуру України та наблизити її до європейських стандартів.

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26.09.2021
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