Украинцам назвали новые, большие тарифы, которые введут уже через несколько дней

Совсем скоро начнется отопительный сезон и украинцы уже затаили дыхание в ожидании новостей о новой стоимости коммунальных услуг. Вокруг этой темы велось много дискуссий. Еще летом звучали неутешительные прогнозы о подорожании стоимости коммуналки на 50%, а то и вдвое.





Больше всего должны вырасти цены на отопление. Не будет пасти задних и электроэнергия. И вот, буквально через несколько недель украинцы уже смогут оценить первые платежки подсчитанные по новым тарифам. Они все же вырастут!

В первую очередь вырастут тарифы на отопление и горячую воду

Уже с 1 октября стартует повышение тарифов на горячую воду и отопление. Максимальное подорожание будет до 40%, однако не по всей Украине. Тарифы будут регулироваться на местном уровне, то есть каждая область может оплачивать газ по своим тарифам. Ожидается, что средняя цена одной гигакалории тепла будет стоить 2151,77-2433,90 грн / кв. м. Относительно горячей воды, то ее цена зафиксируется на отметках 109,55-122,17 грн / куб. м.

Данные являются окончательными и именно они фигурируют в постановлении Кабинета министров Украины от 11 августа 2021 года.

Тарифы на электроэнергию тоже изменятся

Кабмин зафиксировал и цену на электроэнергию. В частности, если месячный объем потребленной электроэнергии не превышает 250 кВт, то цена за 1 кВт составит 1,44 грн. Такой тариф сохранится до весны следующего года.

Если же объем потребленной электроэнергии превысит отметку в 250 кВт, то цена за 1 кВт составит 1,68 грн. Эти цены касаются, как обычных потребителей, так и коммунальных предприятий, общежитий, кооперативов и тому подобное.

Что происходит с тарифами сейчас?

В сентябре тарифы на горячую воду и электроэнергию на должны были вырасти, однако они все же увеличились в некоторых регионах. В частности, в Киеве некоторые компании поставляют газ по цене 19,80 гривен за кубометр, тогда как в августе это было 15,76 грн. На 15-20% выросли тарифы и в Черкасской области, Полтавской и Херсонской областях.