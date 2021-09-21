Українцям назвали нові, більші тарифи, які введуть вже за декілька днів

Зовсім скоро почнеться опалювальний сезон і українці вже затамували подих в очікуванні новин про нову вартість комунальних послуг. Навколо цієї теми велося багато дискусій. Ще літом звучали невтішні прогнози про подорожчання вартості комуналки на 50%, а то й вдвічі.





Найбільше мають зрости ціни на опалення. Не пастиме задніх й електроенергія. І от, буквально через кілька тижнів українці вже зможуть оцінити перші платіжки підраховані за новими тарифами. Вони таки зростуть!

В першу чергу з ростуть тарифи на опалення та гарячу воду

Вже з 1-го жовтня стартує підвищення тарифів, на гарячу воду та опалення. Максимальне подорожчання буде до 40%, однак не по всій Україні. Тарифи регулюватимуться на місцевому рівні, тобто кожна область може оплачувати газ за власними тарифами. Очікується, що середня ціна однієї гігакалорії тепла вартуватиме 2151,77−2433,90 грн/кв. м. Щодо гарячої води, то її ціна зафіксується на позначках 109,55−122,17 грн/куб. м.

Дані є остаточними й саме вони фігурують у постанові Кабінету міністрів України від 11 серпня 2021 року.

Кабмін зафіксував й ціну на електроенергію. Зокрема, якщо місячний обсяг спожитої електроенергії не перевищуватиме 250 кВт, то ціна за 1 кВт становитиме 1,44 грн. Такий тариф збережеться до весни наступного року. Якщо ж обсяг спожитої електроенергії перевищить позначку у 250 кВт, то ціна за 1 кВт становитиме 1,68 грн.

Ці ціни стосуються, як звичайних споживачів, так і комунальних підприємств, гуртожитків, кооперативів тощо.

Що діється з тарифами зараз?

У вересні тарифи на гарячу воду та електроенергію на повинні були зрости, однак вони таки збільшилися у деяких регіонах. Зокрема, в Києві деякі компанії постачають газ ціною 19,80 гривень за кубометр, тоді як в серпні це було 15,76 грн. На 15-20 % виросли тарифи й у Черкаській області, Полтавській та Херсонській областях.