Снег выпадет уже в ближайшее время: невероятное похолодание

На этой неделе на всей территории нашей страны ожидается рекордное похолодание, непривычное для осени. Более того, уже в ближайшее время ожидается первый снег. Об этом сообщила Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра, в интервью новостному изданию «РБК-Украина». Где же именно выпадет невиданный снег в сентябре?





Где ожидать снег?

По словам Птухи, на высокогорье Карпат в ночь со среды, двадцать второго числа, на четверг, двадцать третье, может выпасть снег. Впрочем, температура даже в горах не опустится ниже нуля, поэтому этот снег быстро растает, так что пугаться не надо. На остальной территории нашей страны снега быть не должно.

В ночь со вторника на среду заморозки обрушатся на западные области нашей страны. К следующей ночи холодный воздушный фронт накроет все остальные регионы Украины, кроме самых южных. Это немного непривычная погода для украинской осени, однако, судя по всему, теперь нам придется привыкать к таким перепадам — очень жаркому лету и холодной осени. Связано это с изменением закономерностей циркуляции воздушных масс в атмосфере из-за глобального потепления.

В течение всей этой недели на всей территории нашей страны ожидается холодная погода и сильные дожди. Тем не менее, это еще не глубокая осень, и расстраиваться не стоит. Уже на выходных температура воздуха начнет повышаться, осадки постепенно закончатся, и следующая неделя уже должна больше радовать погодными условиями.

Как мы писали ранее, в октябре нас снова ждут сильные ливни. По всей Украине пронесутся грозы. В первой декаде второго месяца осени нас все еще будет ждать сравнительно теплая погода, однако потом резко похолодает. Третья декада также принесет нам холод и дождь, то есть ситуация никоим образом не улучшится.