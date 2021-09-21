Мобільний оператор «Київстар» пропонує придбати популярний смартфон з великою знижкою

Мобільний оператор «Київстар» запустив для українців нову цікаву акцію, яка спрямована в першу чергу на те, щоб вирішити проблему відсутності доступу до інтернету у літніх людей. Вони можуть придбати популярний смартфон Samsung з великою знижкою за однієї-єдиної умови. Можна також і придбати цей смартфон для них в подарунок.





Умови акції: як отримати знижку?

Акція була запущена п’ятнадцятого вересня і буде діяти аж до початку жовтня. Суть її в тому, що при підключенні контрактного тарифного плану «Інтернет для батьків» абонент отримує право на знижку в триста п’ятдесят гривень для покупки смартфона моделі Samsung Galaxy A02. Єдина додаткова умова акції – вона діє тільки і виключно для людей, які або старші шістдесяти років, або мають інвалідність будь-якої групи.

Дана акція є продовженням соціальної акції від мобільного оператора «Київстар», яка називається «Смартфон для батьків». Мета даного проекту настільки ж проста, наскільки благородна. Вона має зробити життя людей похилого віку більш зручним, а також ліквідувати проблему «цифрового розриву» між поколіннями. Зараз ця проблема стоїть дуже гостро. Багатьма інноваціями, в тому числі введеними для літніх людей та їхньої зручності, їхня цільова аудиторія, ті самі люди похилого віку, не можуть скористатися через відсутність цифрової грамотності.

Умови контрактного тарифного плану «Інтернет для батьків» прості. Пакет послуг в ньому включає в себе безліміт на найпопулярніші месенджери та соціальні мережі, шість гігабайтів інтернету, безлімітні дзвінки всередині самої мережі, а також шістдесят хвилин дзвінків за кордон і на інші номери. Все це за низьку ціну – всього сто гривень на місяць.

Як ми писали раніше, Київстар запустив послугу, що дозволяє зателефонувати абонентові за його рахунок. Все, що від вас для цього потрібно – просто набрати номер абонента, додавши до нього простий код 816 перед кодом України. Наприклад, для умовного номера +380681234567 запит буде виглядати так: 8163801234567.

Ви можете зробити так, щоб ваші діти або літні родичі, які потребують стороннього догляду, завжди дзвонили вам за ваш рахунок. Для цього просто збережіть у їхній телефонній книзі ваш номер в такому форматі.