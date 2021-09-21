Сніг випаде вже найближчим часом: неймовірне похолодання

На цьому тижні на всій території нашої країни очікується рекордне похолодання, незвичне для осені. Більш того, вже найближчим часом очікується перший сніг. Про це повідомила Наталія Птуха, синоптик Укргідрометцентру, в інтерв’ю новинному виданню «РБК-Україна». Де ж саме випаде небачений сніг у вересні?





Де очікувати сніг?

За словами Птухи, на високогір’ї Карпат в ніч з середи, двадцять другого числа, на четвер двадцять третє, може випасти сніг. Втім, температура навіть в горах не опуститься нижче нуля, тому цей сніг швидко розтане, так що лякатися не треба. На решті території нашої країни снігу бути не повинно.

У ніч з вівторка на середу заморозки обрушаться на західні області нашої країни. До наступної ночі холодний повітряний фронт накриє всі інші регіони України, окрім самих південних. Це трохи незвична погода для української осені, однак, судячи з усього, тепер нам доведеться звикати до таких перепадів – дуже спекотного літа і холодної осені. Пов’язано це зі зміною закономірностей циркуляції повітряних мас в атмосфері через глобальне потепління.

Протягом усього цього тижня на всій території нашої країни очікується холодна погода і сильні дощі. Проте, це ще не пізня осінь, і турбуватися не варто. Вже на вихідних температура повітря почне підвищуватися, опади поступово закінчаться, і наступний тиждень вже повинен трохи більше радувати погодними умовами.

Як ми писали раніше, в жовтні нас знову чекають сильні зливи. По всій Україні пройдуть грози. У першій декаді другого місяця осені на нас все ще чекатиме порівняно тепла погода, але потім різко похолодає. Третя декада також принесе нам холод і дощ, тобто ситуація жодним чином не покращиться.