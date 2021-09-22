Мобильный оператор «Киевстар» предлагает приобрести популярный смартфон с большой скидкой

Мобильный оператор «Киевстар» запустил для украинцев новую интересную акцию, которая направлена в первую очередь на то, чтобы решить проблему отсутствия доступа к интернету у пожилых людей. Они могут приобрести популярный смартфон Samsung с большой скидкой при одном-единственном условии. Можно также и приобрести этот смартфон для них в подарок.





Условия акции: как получить скидку?

Акция была запущена пятнадцатого сентября и будет действовать вплоть до начала октября. Суть ее в том, что при подключении контрактного тарифного плана «Интернет для родителей» абонент получает право на скидку в триста пятьдесят гривен для покупки смартфона модели Samsung Galaxy A02 зі знижкою 350 грн. Единственное дополнительное условие акции — она действует только и исключительно для людей, которые либо старше шестидесяти лет, либо имеют инвалидность любой группы.

Данная акция является продолжением социальной акции от мобильного оператора «Киевстар», которая называется «Смартфон для родителей». Цель данного проекта столь же проста, сколь и благородна. Он должен сделать жизнь пожилых людей более удобной, а также ликвидировать проблему «цифрового разрыва» между поколениями. Сейчас эта проблема стоит очень остро. Многими инновациями, в том числе введенными для пожилых людей и их удобства, их целевая аудитория, те самые пожилые люди, не могут воспользоваться из-за отсутствия цифровой грамотности.

Условия контрактного тарифного плана «Интернет для родителей» просты. Пакет услуг в нем включает в себя безлимит на самые популярные мессенджеры и социальные сети, шесть гигабайтов интернета, безлимитные звонки внутри самой сети, а также шестьдесят минут звонков за рубеж и на другие номера. Все это за отличную цену — всего сто гривен в месяц.

Как мы писали ранее, Киевстар запустил услугу, позволяющую позвонить абоненту за его счет. Все, что от вас для этого требуется — просто набрать номер абонента, добавив к нему простой код 816 перед кодом Украины. Например, для условного номера +380681234567 запрос будет выглядеть так: 8163801234567. Вы можете сделать так, чтобы ваши дети или пожилые родственники, нуждающиеся в присмотре, всегда звонили вам за ваш счет. Для этого просто сохраните у них в телефонной книге ваш номер в таком формате.