Совсем скоро: Стало известно когда и в каких областях выпадет первый снег

На дворе началась настоящая осень и не только календарная. По всей территории Украины столбики термометров опустились до 6-10 градусов выше нуля, а чувствуется эта температура еще ниже. Осложняют ситуацию сильный ветер и дождь. Уже через несколько дней холодный циклон немного отступит, и погода должна улучшиться, однако ненадолго. Народный синоптик Леонид Горбань рассказал когда украинцам ждать первого снега и заморозков. Зимние осадки в этом году начнутся быстро.





Первый снег выпадет уже в октябре

Синоптик уверен, что первый снег выпадет уже в конце октября, а если быть более точным, то 25-26 октября. Первыми увидят снег жители Южных и Центральных областей. Далее осадки перейдут и на остальную территорию страны. Вообще, погода в октябре будет достаточно контрастной. Ночные заморозки, которых ожидают в середине месяца, будут меняться на довольно комфортную дневную температуру воздуха. По поводу дождя, то по предварительным прогнозам он будет донимать лишь 6 дней. В октябре это 5, 7, 17, 21, 23 и 25 числа.

Стоит заметить, что в недалеком прошлом, прогноз данного синоптика на август оправдался полностью. Горбань прогнозировал жаркий месяц и действительно, в некоторых регионах температура была рекордно высокой.

В Украине чаще наблюдаются природные аномалии

Ну и если ранний снег, жаркое лето и холодная осень это типичные явления для Украины, то вот масштабные потопы, торнадо и сильные ураганы не является присущими для нас. Но беспокоят они украинцев все чаще.

Климатологи утверждают, что дело в климатических изменениях, которые коснулись всей планеты. Подобные природные бедствия теперь будут донимать регулярно, и не исключение, что их масштабность со временем вырастет.