Зовсім скоро: Стало відомо коли та в яких областях випаде перший сніг

На дворі почалася справжня осінь і не лише календарна. По всій території України стовпчики термометрів опустилися до 6-10 градусів вище нуля, а відчувається ця температура ще нижчою. Ускладнюють ситуацію й сильний вітер та дощ.





Вже через кілька днів холодний циклон трішки відступить, і погода мала б покращитися, однак не надовго. Народний синоптик Леонід Горбань розповів коли українцям чекати першого снігу та заморозків. Зимові опади цьогоріч почнуться швидко.

Перший сніг випаде вже у жовтні

Синоптик впевнений, що перший сніг випаде вже наприкінці жовтня, а якщо бути більш точним, то 25-26 жовтня. Першими побачать сніг мешканці Південних та Центральних областей. Далі опади перейдуть і на решту територію країни. Взагалі, погода у жовтні буде досить контрастною. Нічні заморозки, яких очікують у середині місяця, змінюватимуться на доволі комфортну денну температуру повітря. Щодо дощу, то за попередніми прогнозами він буде дошкуляти лише 6 днів. У жовтні це 5, 7, 17, 21, 23 та 25 числа.

Варто зауважити, що у недалекому минулому, прогноз даного синоптика на серпень справдився повністю. Горбань прогнозував спекотний місяць і дійсно, в деяких регіонах температура була рекордно високою.

В Україні частіше спостерігаються природні аномалії

Ну і якщо ранній сніг, спекотне літо і холодна осінь це типові явища для України, то от масштабні потопи, торнадо і сильні буревії не є притаманними для нас. Але турбують вони українців все частіше. Кліматологи запевняють, що справа у кліматичних змінах, які торкнулися всієї планети. Подібні природні лиха тепер дошкулятимуть регулярно, і не виключення, що їхня масштабність з часом ростиме.