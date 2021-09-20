Стало известно, каким требованиям нужно соответствовать, чтобы претендовать на пенсию в размере 10 000 гривен
В Украине средний размер пенсии колеблется в пределах 3000 гривен. Немного большие выплаты получают лица, имеющие определенные привилегии и те, что вышли на пенсию при особых условиях. Конечно, размер пенсии зависит от рабочего стажа, а также размера зарплаты, которую получало лицо и из которой отчислялись взносы в Пенсионный Фонд Украины.
Но почему-то, даже если между зарплатой тех или иных лиц и была весомая разница, то вот пенсию большинство получают практически одинаковую. В Украине всего 3% пенсионеров получают пенсию выше 10 000 гривен. Стало известно, что нужно делать, чтобы пополнить их ряды.
Люди старшего возраста шансов не имеют
То есть шансы на такую безбедную старость, есть разве что у людей 20-летнего возраста, которые еще имеют возможность к собственному 60-летию наработать необходимый стаж на соответственно оплачиваемой должности. Вот только, найти такую высокую зарплату удается далеко не каждому.
Среди более реального – надбавки
Как видим, получать столь высокую пенсию в настоящее время – это нереальная задача для большинства украинцев. Зато большинство пенсионеров уже вскоре могут претендовать на надбавки. В декабре ожидается перерасчет размера прожиточного минимума и соответственно изменится и размер пенсий. Увеличение выплат коснется и тех лиц, которым исполнилось 75 лет. А еще доплаты получат 65-летние лица, вышедшие на пенсию в этом году и выполнившие все требования по поводу рабочего стажа.
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