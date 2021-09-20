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Стало известно, каким требованиям нужно соответствовать, чтобы претендовать на пенсию в размере 10 000 гривен

21.09.2021
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В Украине средний размер пенсии колеблется в пределах 3000 гривен. Немного большие выплаты получают лица, имеющие определенные привилегии и те, что вышли на пенсию при особых условиях. Конечно, размер пенсии зависит от рабочего стажа, а также размера зарплаты, которую получало лицо и из которой отчислялись взносы в Пенсионный Фонд Украины.


Но почему-то, даже если между зарплатой тех или иных лиц и была весомая разница, то вот пенсию большинство получают практически одинаковую. В Украине всего 3% пенсионеров получают пенсию выше 10 000 гривен. Стало известно, что нужно делать, чтобы пополнить их ряды.

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Люди старшего возраста шансов не имеют

Оказывается, что чтобы претендовать на такую ​​высокую пенсию, нужно иметь рабочий стаж минимум 35 лет, и в течение всего времени получать зарплату, которая почти втрое больше средней по Украине. То есть сейчас это примерно 36 000 гривен. Логично, что, например, если речь о 58-летних, имеющих зарплату 8-10 000 гривен и собирающихся выходить на пенсию через 2 года, подобные выплаты им отнюдь не предусматриваются.

То есть шансы на такую ​​безбедную старость, есть разве что у людей 20-летнего возраста, которые еще имеют возможность к собственному 60-летию наработать необходимый стаж на соответственно оплачиваемой должности. Вот только, найти такую ​​высокую зарплату удается далеко не каждому.

Среди более реального – надбавки

Как видим, получать столь высокую пенсию в настоящее время – это нереальная задача для большинства украинцев. Зато большинство пенсионеров уже вскоре могут претендовать на надбавки. В декабре ожидается перерасчет размера прожиточного минимума и соответственно изменится и размер пенсий. Увеличение выплат коснется и тех лиц, которым исполнилось 75 лет. А еще доплаты получат 65-летние лица, вышедшие на пенсию в этом году и выполнившие все требования по поводу рабочего стажа.

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21.09.2021
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