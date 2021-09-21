Женщины будут получать большую пенсию: кто и на какое повышении может претендовать?

В Украине регулярно ведутся десятки диалогов вокруг пенсионных выплат. Это несколько болезненная тема, ведь считается, что по сравнению с другими европейскими странами, уровень жизни украинских пенсионеров чрезвычайно низок.





Большинство людей пенсионного возраста выживают благодаря помощи от детей, ведь при минимальной пенсии в размере + – 3000 гривен, сложно оплатить зимой коммунальные услуги, купить необходимые лекарства и еще прокормиться весь месяц.

Власти регулярно предлагают разнообразные реформы и законопроекты, которые должны облегчить жизнь пенсионеров и вывести их доход на новый уровень. Сейчас предложений много, изменений меньше, но постепенно надбавки начинают получать некоторые категории пенсионеров.

В следующем году женщины будут иметь большую пенсию

Лишь 3% украинцев получают пенсию выше 10 000 гривен

Хорошие изменения коснутся женщин в возрасте 60 лет, которые выйдут на пенсию в 2022 году при наличии необходимого стажа. Их пенсия вырастет на 9%. Это уже проанонсировалала глава Министерства социальной политики Марина Лазебная. Кроме этого, надбавку в размере 300 гривен получат и все пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет. В обоих случаях необходим стаж для женщин 30 лет и 35 лет для мужчин.

В Украине есть высокие пенсии и они достигают выше 10 000 гривен, но получает их только 3% украинцев. Всего 11% получают пенсию в размере от 5000 до 10000 гривен, а все остальные имеют минимальную пенсию в размере 3000 гривен. Для того, чтобы получать пенсию выше 10 000 гривен нужно иметь минимум 35 лет официального стажа и зарплату выше 36 000 гривен. К сожалению такой зарплатой может похвастаться лишь ограниченный круг специалистов.