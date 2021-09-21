Женщины будут получать большую пенсию: кто и на какое повышении может претендовать?
В Украине регулярно ведутся десятки диалогов вокруг пенсионных выплат. Это несколько болезненная тема, ведь считается, что по сравнению с другими европейскими странами, уровень жизни украинских пенсионеров чрезвычайно низок.
Большинство людей пенсионного возраста выживают благодаря помощи от детей, ведь при минимальной пенсии в размере + – 3000 гривен, сложно оплатить зимой коммунальные услуги, купить необходимые лекарства и еще прокормиться весь месяц.
Власти регулярно предлагают разнообразные реформы и законопроекты, которые должны облегчить жизнь пенсионеров и вывести их доход на новый уровень. Сейчас предложений много, изменений меньше, но постепенно надбавки начинают получать некоторые категории пенсионеров.
В следующем году женщины будут иметь большую пенсию
Лишь 3% украинцев получают пенсию выше 10 000 гривен
В Украине есть высокие пенсии и они достигают выше 10 000 гривен, но получает их только 3% украинцев. Всего 11% получают пенсию в размере от 5000 до 10000 гривен, а все остальные имеют минимальную пенсию в размере 3000 гривен. Для того, чтобы получать пенсию выше 10 000 гривен нужно иметь минимум 35 лет официального стажа и зарплату выше 36 000 гривен. К сожалению такой зарплатой может похвастаться лишь ограниченный круг специалистов.
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