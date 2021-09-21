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Сотовый оператор «Киевстар» запустил самый лучший тарифный план 2021 года

21.09.2021
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Сотовый оператор «Киевстар» никогда не прекращает улучшать свои тарифные планы и запускать новые. Например, недавно он запустил самый лучший тарифный план текущего года, в котором есть все, необходимое простому украинцу. Каковы же условия этого тарифного плана?


Чем можно обзавестись в рамках нового тарифа

Данный тарифный план относится к контрактным. Это уже само по себе означает, что он выгоднее обычных тарифов предоплаты. В частности, он позволяет держать на лицевом счету сразу несколько номеров и платить сразу, например, за всю семью. Пакет услуг в данном тарифном плане выглядит следующим образом:

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  • Полностью безлимитный мобильный интернет на максимальной скорости из доступных – 3G или 4G.
  • Полностью безлимитные звонки внутри мобильной сети Киевстар.
  • Пакет для звонков на номера других мобильных операторов в нашей стране, на стационарные номера и на заграничные мобильные номера Италии, Польши, России, Германии и Чехии — сто восемьдесят минут.
  • Пакет в сто восемьдесят СМС-сообщений на все мобильные сети Украины.
  • Абонентская плата в этом тарифном плане составляет всего двести двадцать пять гривен в месяц, при этом, как всегда в контрактных тарифах, вы можете оплатить услуги по факту их использования.

Тарифный план, о котором идет речь, носит название «Smart+». Чтобы подключить его, посетите магазин «Киевстар», взяв с собой паспорт и идентификационный код. Эти документы необходимы для того, чтобы подписать договор. После этого ваш тарифный план, если вы уже пользуетесь услугами крупнейшего мобильного оператора нашей страны, сменится на «Smart+».

Как мы писали ранее, «Киевстар» запустил возможность звонить за счет вызываемого абонента. Для этого не нужно подключать никаких дополнительных услуг. Все, что от вас требуется — просто набрать номер абонента, добавив к нему простой код 816 перед кодом Украины. Например, для условного номера +380681234567 запрос будет выглядеть так: 8163801234567.

Вы можете сделать так, чтобы ваши дети или пожилые родственники, нуждающиеся в присмотре, всегда звонили вам за ваш счет. Для этого просто сохраните у них в телефонной книге ваш номер в таком формате.

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21.09.2021
1 хвилина на прочитання

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