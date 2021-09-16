Експерти розповіли, чому реальна швидкість доступу в мобільних мережах ніколи не досягне теоретично можливої

Більшість просунутих абонентів знають межі швидкостей передачі даних в мобільних мережах різних стандартів. Наприклад, в 3G це може бути до 42 Мбіт / сек, а в мережах 4G до 300 і навіть більше в залежності від смуги. Але це лише теоретично можливі цифри. Насправді, навіть в ідеальних радіоумовах такі швидкості недосяжні.





Дійсно, якість мобільного інтернету, в тому числі і швидкість доступу безпосередньо залежать від відстані до станції, приймаючого рівня, наявності перешкод в радіоефірі і багато ще яких інших факторів, пов’язаних з якістю сигналу. Очевидно, що чим більше перешкод між мобільною станцією і смартфоном – тим більше загубиться інформації.

Також на швидкостях істотно позначається кількість абонентів, які обслуговує станція, а також їх запити. Чим вище навантаження – тим менша швидкість дістанеться кожному користувачеві. Але навіть якщо мобільну станцію розташувати в одному приміщенні з одним єдиним смартфоном реальна швидкість передачі даних, яку отримає абонент не досягне теоретичних меж.

Причина криється в тому, що зазначені на початку статті швидкості – це технічна швидкість передачі даних. Вона розраховується виходячи з усіх біт переданих від станції до смартфону: як для користувача, так і службових.

Крім того що станція передає потрібну абонентам інформацію, в радіоефірі також передаються різні службові дані, необхідні для нормальної роботи мережі. Наприклад, це можуть бути команди на зміну потужності передавача смартфона, на початок або зупинку вимірювання сусідніх станцій, інформація про зміну схеми модуляції і багато чого ще.

Від станції до смартфонам передаються не тільки призначені для користувача дані, але і службова інформація

Але це лише вершина айсберга. Крім основної передачі даних мобільна станція також відправляє до смартфону повторні пакети, які раніше не були прийняті коректно. І обсяг таких дублюючих посилок починається від 5-10% і може досягати 30% і навіть більше.

Можливо ви здивуєтеся, але мобільні системи спочатку налаштовуються з оптимальним порогом помилок в передачі даних через радіоефір. Тобто відсутність помилок взагалі – це погано. Значить станція витрачає занадто багато енергії і ресурсів на одного абонента.

Тому повторні відправлення пакетів – це нормальна ситуація, яка буде виникати навіть в ідеальних радіоумовах. Ну а абонентська швидкість з урахуванням цього і передачі службових даних ніколи не досягне теоретичних меж, якими так люблять вихвалятися оператори в своїй рекламі.