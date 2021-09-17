Ощадбанк отдал стотысячный депозит клиентки мошенникам: как такое случилось?

Как часто вы задумывались над тем, чтобы положить деньги на депозит в банке. Казалось бы вполне надежный способ уберечь деньги и еще накопить за счет процентов. В Украине не так много банков, которым можно доверять, и одним из самых популярных считается Ощадбанк. Но не пошатнется ли теперь репутация данного учреждения?





Дело в том, что мошенники украли деньги с депозитного счета клиентки этого банка. Кто-то закрыл счет без ведома клиентки, и средства были выведены не на ту карточку. Как такое случилось? И что говорят представители Ощадбанка?

Украли 100 000 гривен

Ситуация случилась буквально недавно, однако деньги мошенники украли еще несколько месяцев назад. Потерпевшая – пожилая женщина, которая открыла депозит в этом учреждении еще в 2016 году. По условиям договора, депозит открывался на 6 месяцев, с последующим продлением. То есть каждые 6 месяцев, к клиентке звонил менеджер банка и спрашивал: продолжать депозит или закрывать его. Проценты по депозиту женщина получала ежемесячно на другую карту. И вот в мае 2021 произошла странная вещь. Во-первых прошло очередных 6 месяцев, а к женщине никто не позвонил. Во-вторых, перестали приходить проценты.

Клиентка решила загрузить приложение “Ощадбанк 24/7”, чтобы посмотреть, что происходит с деньгами, однако в систему ей зайти не удалось. После чего был звонок в банк, где ей сообщили, что депозит закрыт, а деньги выведены двумя транзакциями по 50 000 грн.

Зять женщины обвиняет Ощадбанк в краже денег

Ситуация действительно неоднозначная, и оказывается, что в договоре с банком, мелким шрифтом прописано, что банк не обязан уведомлять клиента о завершении депозита. Но как тогда, такая большая сумма была выведена без подтверждения владелицы денег.

Комментарии банка и вовсе не обнадеживают. Они лишь обещают подробнее во всем разобраться.