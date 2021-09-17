Ощадбанк віддав стотисячний депозит клієнтки шахраям: як таке трапилося?

Як часто ви задумувались над тим, щоб покласти гроші на депозит у банку. Здавалося б цілком надійний спосіб вберегти гроші і ще й накопичити з допомогою відсотків. В Україні не так багато банків, яким можна довіряти, і одним з найпопулярніших вважається Ощадбанк. Але чи не похитнеться тепер репутація даної установи?





Річ у тім, що шахраї вкрали кошти з депозитного рахунку клієнтки цього банку. Хтось закрив рахунок без відома клієнтки, і кошти були виведені не на ту картку. Як таке трапилося? І що говорять представники Ощадбанку?

Вкрали 100 000 гривень

Ситуація трапилася буквально нещодавно, однак гроші шахраї вкрали ще кілька місяців тому. Потерпіла — старша жінка, яка відкрила депозит у цій установі ще у 2016 році. За умовами договору, депозит відкривався на 6 місяців, з подальшим продовженням. Тобто кожних 6 місяців, до клієнтки телефонував менеджер банку і запитував: продовжувати депозит чи закривати його. Відсотки за депозит жінка отримувала щомісяця на іншу картку. І от у травні 2021 трапилася дивна річ. По-перше минуло чергових 6 місяців, а до жінки ніхто не зателефонував. По-друге, перестали приходити відсотки.

Клієнтка вирішила завантажити додаток “Ощадбанк 24/7”, щоб подивитися, що діється з грішми, однак в систему їй зайти не вдалося. Після чого був дзвінок в банк, де їй повідомили, що депозит закритий, а гроші виведені двома транзакціями по 50 000 грн.



Зять жінки звинувачує Ощадбанк у крадіжці грошей

Ситуація дійсно неоднозначна, та виявляється, що в договорі з банком, дрібним шрифтом прописано, що банк не зобов’язаний повідомляти клієнта про завершення депозиту. Але як тоді, така велика сума була виведена без підтвердження власниці грошей.

Коментарі банку і зовсім не обнадійливі. Вони лише обіцяють детальніше у всьому розібратися.