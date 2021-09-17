Сніг цьогоріч буде швидко і надовго: з’явився точний прогноз погоди на листопад

Перший місяць осені на половину пройшов, і поки що все не так страшно. Гарна погода по всій території України, тепло, відсутність опадів і жодного натяку на заморозки. Та на жаль, зараз ми спостерігаємо за останніми такими теплими днями.





Далі буде холодно і сиро. І якщо в жовтні кліматологи ще прогнозують трішки тепла, то у листопаді його точно не варто чекати. Народний синоптик Леонід Горбань поділився точним прогнозом на останній місяць осені й для любителів тепла він зовсім не втішний.

Перший сніг і зимовий холод

Відтак, у листопаді українцям слід готувати до першого снігу. Розпочнеться місяць затяжними дощами, які плавно перейдуть у сніг. Перша декада буде без морозів, а от друга відзначиться значними нічними заморозками. Вдень температура ледь трішки сягатиме вище нуля.

Далі у середині листопада очікується несуттєве потепління, під час якого перший сніг повністю розтане. Однак на 25-число прогнозують повторний снігопад, котрий ймовірно затримається вже до зими. Погода буде по-справжньому зимовою з морозом та сухим холодним вітром.

В жовтні буде бабине літо і багато дощів

Нагадаємо, що є й точний прогноз на жовтень. В першій половину місяця варто чекати на короткочасне бабине літо, яке протримається тиждень, а у південних областях трішки довше. Далі, небо затягнеться сірими хмарами, і сонячні дні будуть вкрай рідко.

Ну і вже цими вихідними, 18-19 жовтня в Україну прийде суттєве похолодання. По всій території країни стовпчики термометрів опустять до +10-13 градусів, що звісно дуже незвично після комфортних +24 градусів вище нуля.