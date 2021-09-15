Большой контраст: Синоптики назвали точную дату резкого похолодания

Погода в Украине еще вполне комфортная однако “облака уже сгущаются”. В некоторых регионах, в частности на Западе уже начались кратковременные дожди, несущественно, но уменьшилась температура воздуха. Осень постепенно готовится полностью завладеть страной. Скоро ей это удастся. Синоптики смогли назвать точную дату, когда погода резко испортится и станет по-настоящему сыро и холодно.





18-го сентября стартует резкое похолодание

С теплом следует попрощаться до весны

Если на эти выходные вы запланировали пикник на природе, лучше подумайте о альтернативном варианте отдыха. По всей территории Украины температура воздуха опустится до 13 градусов, что будет ощущаться очень холодно особенно на контрасте с сегодняшними теплыми днями.Непогода, дожди и сильный ветер будут бурлить по всей территории страны. Несколько спокойнее будет на Юге, а вот больше осадков прогнозируют на Западе.Такой прогноз объявило сразу несколько синоптиков во главе с главным Гидрометцентром Украины.

На днях тепло окончательно покинет Украину, и не вернется уже к следующему году. В некоторых регионах, ожидается кратковременное “Бабье лето” в начале-середине октября. Остальные же осенние дни будут мрачными, дождевыми, пропитанными сыростью и туманом.

Чтобы избежать осенних депрессий и плохого настроения, специалисты рекомендуют чаще заниматься спортом. Даже короткая зарядка утром зарядит энергией на весь день. Пересмотреть свой рацион, добавив в него больше здоровой пищи. Возможно начать принимать дополнительные витамины, но только после сдачи необходимых анализов и при выявлении дефицитов. Вдохновлятся чем-то хорошим и не унывать.