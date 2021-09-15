Великий контраст: Синоптики назвали точну дату різкого похолодання

Погода в Україні ще цілком комфортна однак “хмари вже згущуються”. В деяких регіонах, зокрема на Заході вже розпочалися короткочасні дощі, несуттєво але зменшилась температура повітря. Осінь поступово готується повністю заволодіти країною. Скоро їй це вдасться. Синоптики змогли назвати точну дату, коли погода різко зіпсується і стане по-справжньому сиро та холодно.





18-го вересня стартує різке похолодання

Якщо на ці вихідні ви запланували пікнік на природі, краще подумайте про альтернативний варіант відпочинку. По всій території України температура повітря опуститься до 13 градусів, що відчуватиметься дуже холодно особливо на контрасті з сьогоднішніми теплими днями.

Непогода, дощі та сильний вітер вируватимуть по всій території країни. Дещо спокійніше буде на Півдні, а от найбільше опадів прогнозують на Заході.

Такий прогноз оголосило одразу кілька синоптиків на чолі з головним Гідрометцентром України.

З теплом слід попрощатися до весни

Цими днями тепло остаточно покине Україну, і не повернеться вже до наступного року. У деяких регіонах, очікується короткочасне “Бабине літо” на початку-середині жовтня. Решту ж осінніх днів будуть похмурими, дощовими, просоченими сирістю і туманом.

Щоб уникнути осінніх депресій та поганого настрою, спеціалісти рекомендують частіше займатися спортом. Навіть коротка зарядка зранку зарядить енергією на весь день. Переглянути свій раціон, додавши до нього більше здорової їжі. Можливо розпочати приймати додаткові вітаміни, однак лише після здачі необхідних аналізів та при виявленні дефіцитів. Надихатися чимось хорошим і не сумувати.