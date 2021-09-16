Кабмін анонсував збільшення пенсій вдвічі: коли?

Навколо українських пенсій регулярно кружляє безліч інформації. Одна правдива, друга дещо прикрашена. Однак, коли ця інформація злітає з вуст прем’єр-міністра України на засіданні Верховної Ради, таки хочеться вірити, що все це правда, яка найближчим часом буде втілена в життя.





Відтак, коли на черговому засіданні представники влади, а зокрема Денис Шмигаль відповідали на запитання, прозвучало питання про пенсії. На що, політик відповів, що пенсії в Україні зростуть двічі. Але не обійшлося без “але”!

Мінімальна пенсія зросте до 7 000 грн, але треба почекати

Шмигаль заявив, що пенсія в Україні може зрости вдвічі, якщо почне діяти нова реформа — накопичувальна система пенсійних виплат. Наразі, розглядається законопроєкт, який дозволить розвивати дану реформу і вже у 2023 році вона почне вступати в дію. Система розуміє під собою додаткові вкладення людей на спеціальні рахунки у приватних пенсійних фондах.

Таким чином по досягненню пенсійного віку, вкладники отримуватимуть одразу дві виплати, а відповідно їхня пенсія зросте вдвічі.

Наразі в Україні діє перший рівень накопичувальної системи, тобто стандартні відрахування у Пенсійний Фонд України. У 2023 році повинен стартувати другий рівень — обов’язкові накопичування, у розмірі 2%-7% від зарплати, які поступатимуть у недержавні організації, приватні пенсійні фонди. Також, передбачений і третій рівень накопичувальної системи — добровільні внески знову у розмірі 2%-7% від місячної ЗП.

Внески мають бути незначними — а пенсія суттєво більшою

Кабмін прогнозує, що додаткові відрахування суттєво не позначаться на особистому бюджеті людей, однак згодом коли всі ці суми генеруватимуться, вони перетворяться у солідну пенсію. Що ж, залишилося дочекатися всіх цих нововведень і подивитися, як все працюватиме на практиці.