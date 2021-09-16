Ощадбанк» привел в восторг владельцев банковских карт: такого нет у Привата и Моно

Недавно «Ощадбанк» запустил уникальную услугу для любых владельцев своих банковских карт. Такого нет у других крупных банков, включая monobank и Приват. В чем же секрет этой услуги, которая привела всех в восторг?





Новые условия для кредитных карт

Новая услуга от Ощадбанка была запущена первого сентября. Суть ее проста: льготный период по кредитным картам «Моя кредитка» и «MORE» был продлен до девяноста двух дней при условии, что вы совершаете ими онлайн-платежи или же рассчитываетесь в торгово-сервисной сети. Использовать данный увеличенный грейс-период можно по одной из пяти категорий товаров и услуг, для чего необходимо выбрать соответствующие настройки в приложении «Ощад 24\7». Категории являются следующими:

Продукты;

Такси;

Книги и канцтовары;

Спорт и фитнес;

Техника.

Перечень будет обновляться ежемесячно, и в следующем месяце вы сможете выбрать уже другую категорию, исходя из того, что вам больше нужно. При этом грейс-период по всем другим видам расчетов будет стандартным — шестьдесят два дня. Оформить кредитную карту можно очень быстро и бесплатно, воспользовавшись чат-ботами в популярных социальных сетях и мессенджерах, таких как Facebook и Telegram. Также вы можете сделать это в любом отделении Ощадбанка.

Как мы писали ранее, уже к концу текущего года гарантированная сумма банковских вкладов должна быть повышена, утверждают в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Соответствующий документ был подан 28 мая, а первого июня отправился на рассмотрение профильного комитета.

Если сейчас она составляет двести тысяч гривен, то сначала ее удвоят до четырехсот, потом повысят еще раз до шестисот, и наконец доведут до европейского уровня — сто тысяч евро. Гарантии будут распространены сначала на все банки, а потом — на все финансовые учреждения, включая небанковские.