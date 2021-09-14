Киевстар запустил незаменимую новую услугу, о которой все давным-давно мечтали

Компания «Киевстар» запустила услугу, незаменимую для многих — о возможности выбрать номер себе по вкусу все мечтали давным-давно. Вы можете подобрать любой номер, который вам захочется, например, это может быть какая-нибудь важная для вас дата, или что-то, похожее на номер вашей симки от другого оператора. Сделать это все очень просто — достаточно оформить заявку онлайн или в любом магазине «Киевстар».





Красивый номер. Что для него нужно?

Прежде, чем приобретать для себя экслюзивный номер, вам необходимо ознакомиться с прейскурантом. Вот каким образом выглядят цены на «красивые номера» в зависимости от разновидности:

Комбинация чисел на ваше усмотрение, кроме «идеальных» и «золотых» (о них см. ниже) обойдется в 300 гривен.

Зеркальные или повторяющиеся комбинации уже дороже— 400 гривен.

Еще дороже — две тысячи гривен — стоят комбинации трех и более чисел в порядке возрастания или убывания, а также номера, составленные из 2-3 меняющихся цифр.

Четыре цифры подряд (так называемый «идеальный номер») — 3000 гривен.

Наконец, «золотые номера» (пять и более чисел подряд) — 15 000 гривен и больше.

После того, как определитесь с номером, вы должны оформить заявку, для чего вам понадобятся контактные и паспортные данные, а также указать город, в котором вы живете. После этого выберите способ оплаты и подтвердите заказ с помощью СМС-сообщения. Все, от вам останется только подождать, пока вы получите нужный номер!

Как мы писали ранее, начиная с девятого сентября и вплоть до конца октября абоненты мобильного оператора «Киевстар» смогут принять участие в новой акции — промо-предложении под названием «Заоблачная выгода». В рамках данной акции вы можете получить до полутора тысяч бонусов на свой счет.

Использовать эти самые бонусы вы можете для оплаты различных услуг связи, в том числе и для ежемесячного пакета услуг. Для того, чтобы принять участие в данной акции, вам необходимо приобрести любой смартфон в сети магазинов мобильного оператора.