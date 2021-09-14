Холод, дождь и шквальный ветер: в каких регионах следует ожидать существенного похолодания?

Сейчас практически по всей территории Украины царит теплая погода. Настоящая “золотая осень” с комфортной температурой и солнечными днями. Днем температура воздуха местами достигала +27 выше нуля.





Создавалось впечатление, как будто бы лето на минуту вернулось. Однако, радоваться украинцам осталось не долго. Уже через несколько дней, столбики термометров поползут вниз, небо затянет серыми облаками, и начнутся по-настоящему осенние, серые дни.

Существенное похолодание начнется с 20-го сентября

К концу недели, резких перепадов температуры не ожидается. Температура будет снижаться постепенно, и дождь пройдет лишь в некоторых регионах и будет он кратковременным. А вот с 20-го числа, придется вытаскивать по-настоящему теплые вещи. Практически по всей территории Украины, кроме юга температура воздуха опустится до +10. Ухудшит ситуацию сильный ветер и дождь. Холод будет ощущаться значительно острее.

Потепление будет, но очень кратковременное

Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что до конца сентября еще будет несколько солнечных дней, однако потепление будет кратковременным, максимум на 2 дня. Остальную же часть месяца будут лить дожди, будет сыро и холодно. “Бабьего лета” стоит ждать в первой половине октября, а сразу после, Украина столкнется с ночными заморозками, которые уже не отступят плавно переходя в зимние морозы.

Что ж, утепляемся, однако не теряем надежды, что синоптики тоже могут немного ошибаться, и осень все же не окажется такой критически холодной. Однако, напомним что нынешнее лето побило все рекорды в плане жары. Именно таким его климатологи и прогнозировали.