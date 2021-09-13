Как сэкономить свои кровно заработанные деньги? Советы экспертов

Недавние события стали причиной серьезного экономического кризиса. Возможно, что не за горами новый локдаун, а следовательно, еще большему количеству украинцев придется затянуть пояса. В таких сложных условиях очень важно уметь экономить деньги. Как же лучше всего сэкономить простому украинцу?





Экономим свои кровно заработанные

Советы, которые дают эксперты по поводу того, как лучше всего сэкономить, могут показаться очевидными, но вы удивитесь, сколько людей не могут их выполнять. Так что всегда уместно напомнить об этих простых правилах.

В первую очередь, нужно вести учет своим расходам. Вы, скорее всего, удивитесь, сколько денег у вас уходит на совершенно ненужные вещи. Возможно, вы заметите, что часто покупаете кофе в забегаловках, вместо того, чтобы взять из дома термос. Или что ездите на маршрутке на не очень большое расстояние, которое можно пройти пешком, и к тому же за сопоставимое время — ведь вам не нужно будет стоять в пробках или на красный свет светофора. Самый частый вид ненужных расходов — траты на вредные привычки, например, курение.

Очень полезно также держать финансовую подушку безопасности, если у вас есть такая возможность. Старайтесь, чтобы у вас в заначке всегда была хотя бы сумма, равная вашей месячной зарплате или месячным затратам. Эти деньги обезопасят вас в трудный момент.

Наконец, для того, чтобы сэкономить средства, важно иметь стимул. Поставьте для себя цель, которой действительно хотите добиться. Например, купить новую бытовую технику или отправиться в какое-нибудь путешествие. В этом случае вам будет гораздо проще планировать свой бюджет. Вы удивитесь, насколько сильной может быть мотивация, и как много денег вы на самом деле можете откладывать!