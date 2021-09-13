Ці смартфони Xiaomi та Redmi отримають оновлення Android 12

Нещодавно був опублікований список смартфонів від Xiaomi, які отримають оновлення операційної системи Android 12. Скоро вже вийде нова її версія, яка увійде до складу прошивки MIUI 13. Хто ж може розраховувати на те, що його смартфон отримає цю найновішу версію?





Які смартфони отримають оновлення

Як свідчать дані від китайського виробника, оновлення отримають смартфони, випущені під брендом Mi, такі як Mix 4, Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi 11i, Mi 11T Pro, Mi 11 Lite 4G і 5G, а також Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10T, Mi 10T Pro і Mi 10S.

Серед смартфонів, які були випущені під дочірнім брендом Redmi, оновлення отримають такі моделі, як K40, K40 Pro, K40 Pro +, K30S, K30 Pro, K30 Pro Zoom, Note 10 Pro і Note 10 Pro Max. Також отримають його моделі, які доступні для покупки в різних країнах за межами Китайської Народної Республіки, такі як POCO F3, F2 Pro і X3 Pro.

Нарешті, серед смартфонів серії Redmi оновлення отримають Redmi 10X 5G, 10X Pro, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 9 5G, Note 9T, Note 9 Pro 5, Note 10, Note 10S, Note 10T, Note 10 5G, Note 10 JE, Note 10 Pro 5G, K30, K30 5G, K30 5G Racing, K30i 5G, K30 Ultra, K40 Gaming, Poco F3 GT, X2, X3, X3 NFC, M3 Pro 5G, M3, M2 Pro, Mi 11T, Mi Mix Fold, Mi 10 Lite 5G, Mi 10 Lite Zoom, Mi 10 Lite Youth, Mi 10i, Mi 10T Lite, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi CC9 Pro і Mi Note 9 Lite.

Якщо ви – щасливий власник смартфона однієї з цих моделей, то можете взяти участь в бета-тестуванні нової операційної системи на базі Android 12. Відзначимо, що інші смартфони, також випущені під брендами Xiaomi, Redmi або ж Poco, що не будуть оновлюватися до нової операційної системи. Це не означає, що вони перестануть працювати, але все-таки краще задуматися про заміну своєї техніки.